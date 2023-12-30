ورشة تناقش أهمية التربية الإعلامية في ظل التحول الرقمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 كانون الأول (بترا)- ناقشت ورشة شبابية في لواء الكورة، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، إلى جانب تمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات لغاية تنمية المواطنة الرقمية.
واشترط المشاركون في الورشة، التي نظمها مركز شباب وشابات كفر الماء في اللواء، اليوم السبت، بأن يتمتع المواطن الرقمي بالمهارات والمعارف اللازمة للتنقل في العالم الرقمي واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية في المجتمع، بناءً على ضوابط أخلاقية ومعايير مجتمعية تنعكس ايجاباً على أشكال التواصل، لافتين إلى ما تحمله التكنولوجيا الحديثة من آثار ايجابية وسلبية تتطلب تمييز المحتوى الرقمي ومصادره.
وعرضت المدربة الدكتورة فاطمة خريسات، لمفهوم الثقافة الرقمية والتي تجسد مجموعة مبادئ توجيهية تساعد على التحلي بروح المسؤولية والوعي والحكمة عند استخدام التكنولوجيا، لا سيما مع التطور المستمر لوسائل الاتصال الحديثة.
--(بترا)
أ غ /ب ع/ع ط
30/12/2023 21:08:01
MENAFN30122023000117011021ID1107670846
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