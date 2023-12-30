ورشة تناقش أهمية التربية الإعلامية في ظل التحول الرقمي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 كانون الأول (بترا)- ناقشت ورشة شبابية في لواء الكورة، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، إلى جانب تمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات لغاية تنمية المواطنة الرقمية.

واشترط المشاركون في الورشة، التي نظمها مركز شباب وشابات كفر الماء في اللواء، اليوم السبت، بأن يتمتع المواطن الرقمي بالمهارات والمعارف اللازمة للتنقل في العالم الرقمي واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية في المجتمع، بناءً على ضوابط أخلاقية ومعايير مجتمعية تنعكس ايجاباً على أشكال التواصل، لافتين إلى ما تحمله التكنولوجيا الحديثة من آثار ايجابية وسلبية تتطلب تمييز المحتوى الرقمي ومصادره.

وعرضت المدربة الدكتورة فاطمة خريسات، لمفهوم الثقافة الرقمية والتي تجسد مجموعة مبادئ توجيهية تساعد على التحلي بروح المسؤولية والوعي والحكمة عند استخدام التكنولوجيا، لا سيما مع التطور المستمر لوسائل الاتصال الحديثة.

--(بترا)

أ غ /ب ع/ع ط

30/12/2023 21:08:01