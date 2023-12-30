فريق كفرنجة يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا)- توج فريق كفرنجة بلقب دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، فيما جاء ساكب بالمركز الثاني، وذلك مع ختام منافسات الدوري، التي جرت اليوم السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وفاز فريق كفرنجة اليوم السبت، على فريق يرموك البقعة بنتيجة 32-25، وفاز فريق ساكب على فريق وادي السير بنتيجة 27-18، ليتأهل كفرنجة وساكب إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.
وعقب المباراة الختامية للدوري، والتي أقيمت برعاية رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، وبحضور العين الدكتور محمد المومني، والنائب خلدون الشويات، ورؤساء الأندية، تناوب الحضور على تقليد الحكام ولاعبي الفريقين الميداليات، وتسليم كأس الدوري إلى كابتن فريق كفرنجة.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
30/12/2023 20:49:56
MENAFN30122023000117011021ID1107670844
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