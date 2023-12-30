فريق كفرنجة يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- توج فريق كفرنجة بلقب دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، فيما جاء ساكب بالمركز الثاني، وذلك مع ختام منافسات الدوري، التي جرت اليوم السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وفاز فريق كفرنجة اليوم السبت، على فريق يرموك البقعة بنتيجة 32-25، وفاز فريق ساكب على فريق وادي السير بنتيجة 27-18، ليتأهل كفرنجة وساكب إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.

وعقب المباراة الختامية للدوري، والتي أقيمت برعاية رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، وبحضور العين الدكتور محمد المومني، والنائب خلدون الشويات، ورؤساء الأندية، تناوب الحضور على تقليد الحكام ولاعبي الفريقين الميداليات، وتسليم كأس الدوري إلى كابتن فريق كفرنجة.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

30/12/2023 20:49:56