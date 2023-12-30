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العربية لحقوق الإنسان ترحب بمقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل بالعدل الدولية

12/30/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 30 كانون الأول (بترا)-رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخطوة التي بادرت إليها دولة جنوب أفريقيا بتقديم طلب لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي الدعوى، وفقا لانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي دخلت حيز النفاذ في 1948، وتم تسجيل طلب الدعوى برقم 77 لسنة 2023.
وذكرت لائحة الدعوى، أن الاحتلال الحربي الإسرائيلي الذي يفرض ولايته وسيطرته ونفوذه على الفلسطينيين في قطاع غزة قد فشل منذ 7 تشرين الأول في منع الإبادة الجماعية، مثلما فشل في منع التحريض العلني على الإبادة الجماعية في الوقت الذي أمعنت فيه إسرائيل، في المزيد من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت دولة جنوب أفريقيا، طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع جريمة الإبادة لجماعية في قطاع غزة وفقا للمواد (75،74،73) من لائحة المحكمة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
30/12/2023 20:47:55

MENAFN30122023000117011021ID1107670843

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