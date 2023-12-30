العربية لحقوق الإنسان ترحب بمقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل بالعدل الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 كانون الأول (بترا)-رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخطوة التي بادرت إليها دولة جنوب أفريقيا بتقديم طلب لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي الدعوى، وفقا لانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي دخلت حيز النفاذ في 1948، وتم تسجيل طلب الدعوى برقم 77 لسنة 2023.
وذكرت لائحة الدعوى، أن الاحتلال الحربي الإسرائيلي الذي يفرض ولايته وسيطرته ونفوذه على الفلسطينيين في قطاع غزة قد فشل منذ 7 تشرين الأول في منع الإبادة الجماعية، مثلما فشل في منع التحريض العلني على الإبادة الجماعية في الوقت الذي أمعنت فيه إسرائيل، في المزيد من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت دولة جنوب أفريقيا، طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع جريمة الإبادة لجماعية في قطاع غزة وفقا للمواد (75،74،73) من لائحة المحكمة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
30/12/2023 20:47:55
MENAFN30122023000117011021ID1107670843
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