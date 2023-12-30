زين الأردن تواصل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 30 كانون الأول (بترا)- واصلت شركة زين الأردن جهودها خلال 2023 ضمن برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية وشركات توزيع الكهرباء بهدف التوجه لمصادر الطاقة البديلة عبر المعدات والأجهزة التي تستخدمها في محطاتها كافة.

كما وقّعت الشركة مُذكرة تفاهم مع وزارة البيئة بهدف تبني حلول مستدامة تسهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وحرائق الغابات، وقدّمت و للعام الـ 17 على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد الذي تقوم عليه الجمعية العلمية الملكية.

ووقعت (زين) كذلك، مذكّرة تفاهم مع مبادرة "همّة ولمّة" – نحو أردن أنظف أردن أخضر-، بهدف التعاون لرفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في الأماكن العامة والسياحية والغابات والمتنزهات في المملكة.

وبالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ استكملت شركة زين هذا العام زراعة 1500 شجرة تنوّعت ما بين الحُرجية والمُثمرة في 3 مزارع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، وفي الحديقة البيئية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وبمحافظة جرش وفي العاصمة عمّان "منطقة الجيزة"، فيما قامت بتركيب شبكات الري بالتنقيط بطول 12,800 متر في 3 مزارع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتساهم في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي.

كما قدّمت شركة زين الأردن، دعمها لمشروع إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في منطقة رأس العين بالعاصمة عمان، وذلك ضمن تعاونها مع مبادرة "همتنا"، فيما تواصل الشركة تقديم دعمها لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى دعمها لحملة "نحو الحياة" ودعم طلبة الثانوية العامة ممن يتلقون العلاج في المركز.

واستمرت عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية عبر الجولات الدورية والزيارات الميدانية التي تنظمها على مدار العام للقُرى والمناطق الأقل حظاً في المملكة، فيما جددّت الشركة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً، لتمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، ولتستمر في إطلاق الدورات التدريبية المجانية في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية وصيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر).

كما جدّدت الاتفاقية التي تجمعها مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي منذ 10 أعوام، لتواصل زين رعايتها لحفل توزيع جوائز الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

وقامت الشركة بتجديد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الثاني عشر على التوالي، لتساهم بتوفير مستقبل أفضل للشابات والشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، وضمن شراكتها مع مؤسسة "لوياك" قامت الشركة بإعادة ترميم وتأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة في لواء الجيزة، ليصل عدد المدارس المؤهلة ضمن هذه الشراكة إلى 7 مدارس، فيما تستمر الشركة وللعام السادس على التوالي بتقديم دعمها لبرنامج "بنات كونكت" لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ووصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين للبرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة.

وفي إطار الشراكة التي تجمع زين الأردن مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والعمل، تم افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مؤسسة التدريب المهني بمحافظة مأدبا، الذي وفرت زين من خلاله 13 فرصة عمل مستدامة لـ 13 شاباً وشابة من أبناء المحافظة وشمولهم بالضمان الاجتماعي.

وحرصاً منها على تمكين المرأة في جميع المحافل والمجالات أطلقت الشركة وللعام الثالث على التوالي برنامج المرأة في التكنولوجيا الذي يستهدف طالبات الجامعات ممن يدرسن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتطوير مهاراتهن التقنية والإدارية، فيما وصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى نهاية 2023 إلى 122 فتاة.

وعقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية استهدفت النساء الأقل حظّاً من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات.

وأطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، حملة توعوية حول تمكين المرأة رقمياً تحت اسم "مساحات آمنة"، بهدف رفع نسبة الوعي حول العنف السيبراني، وتماشياً مع الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" قامت الشركة بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة.

--(بترا)

غ ح/ب ع/ ع ط

30/12/2023 20:46:41