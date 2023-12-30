زين الأردن تواصل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 30 كانون الأول (بترا)- واصلت شركة زين الأردن جهودها خلال 2023 ضمن برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية وشركات توزيع الكهرباء بهدف التوجه لمصادر الطاقة البديلة عبر المعدات والأجهزة التي تستخدمها في محطاتها كافة.
كما وقّعت الشركة مُذكرة تفاهم مع وزارة البيئة بهدف تبني حلول مستدامة تسهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وحرائق الغابات، وقدّمت و للعام الـ 17 على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد الذي تقوم عليه الجمعية العلمية الملكية.
ووقعت (زين) كذلك، مذكّرة تفاهم مع مبادرة "همّة ولمّة" – نحو أردن أنظف أردن أخضر-، بهدف التعاون لرفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في الأماكن العامة والسياحية والغابات والمتنزهات في المملكة.
وبالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ استكملت شركة زين هذا العام زراعة 1500 شجرة تنوّعت ما بين الحُرجية والمُثمرة في 3 مزارع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، وفي الحديقة البيئية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وبمحافظة جرش وفي العاصمة عمّان "منطقة الجيزة"، فيما قامت بتركيب شبكات الري بالتنقيط بطول 12,800 متر في 3 مزارع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتساهم في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي.
كما قدّمت شركة زين الأردن، دعمها لمشروع إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في منطقة رأس العين بالعاصمة عمان، وذلك ضمن تعاونها مع مبادرة "همتنا"، فيما تواصل الشركة تقديم دعمها لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى دعمها لحملة "نحو الحياة" ودعم طلبة الثانوية العامة ممن يتلقون العلاج في المركز.
واستمرت عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية عبر الجولات الدورية والزيارات الميدانية التي تنظمها على مدار العام للقُرى والمناطق الأقل حظاً في المملكة، فيما جددّت الشركة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً، لتمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، ولتستمر في إطلاق الدورات التدريبية المجانية في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية وصيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر).
كما جدّدت الاتفاقية التي تجمعها مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي منذ 10 أعوام، لتواصل زين رعايتها لحفل توزيع جوائز الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.
وقامت الشركة بتجديد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الثاني عشر على التوالي، لتساهم بتوفير مستقبل أفضل للشابات والشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، وضمن شراكتها مع مؤسسة "لوياك" قامت الشركة بإعادة ترميم وتأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة في لواء الجيزة، ليصل عدد المدارس المؤهلة ضمن هذه الشراكة إلى 7 مدارس، فيما تستمر الشركة وللعام السادس على التوالي بتقديم دعمها لبرنامج "بنات كونكت" لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ووصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين للبرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة.
وفي إطار الشراكة التي تجمع زين الأردن مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والعمل، تم افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مؤسسة التدريب المهني بمحافظة مأدبا، الذي وفرت زين من خلاله 13 فرصة عمل مستدامة لـ 13 شاباً وشابة من أبناء المحافظة وشمولهم بالضمان الاجتماعي.
وحرصاً منها على تمكين المرأة في جميع المحافل والمجالات أطلقت الشركة وللعام الثالث على التوالي برنامج المرأة في التكنولوجيا الذي يستهدف طالبات الجامعات ممن يدرسن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتطوير مهاراتهن التقنية والإدارية، فيما وصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى نهاية 2023 إلى 122 فتاة.
وعقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية استهدفت النساء الأقل حظّاً من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات.
وأطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، حملة توعوية حول تمكين المرأة رقمياً تحت اسم "مساحات آمنة"، بهدف رفع نسبة الوعي حول العنف السيبراني، وتماشياً مع الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" قامت الشركة بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة.
--(بترا)
غ ح/ب ع/ ع ط
30/12/2023 20:46:41
MENAFN30122023000117011021ID1107670842
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