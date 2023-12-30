الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين في معارك غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أحدهما رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي في غزة.
وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 تشرين الأول الماضي إلى 174، فيما بلغ عدد المصابين 936.
ووفق إعلان جيش الاحتلال، فقد ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.
وفي السياق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن 431 عسكريا جريحا مازالوا قيد العلاج في المستشفيات، بينهم 44 حالتهم حرجة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
30/12/2023 20:43:05
MENAFN30122023000117011021ID1107670841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.