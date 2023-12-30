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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين في معارك غزة

12/30/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أحدهما رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي في غزة.
وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 تشرين الأول الماضي إلى 174، فيما بلغ عدد المصابين 936.
ووفق إعلان جيش الاحتلال، فقد ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.
وفي السياق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن 431 عسكريا جريحا مازالوا قيد العلاج في المستشفيات، بينهم 44 حالتهم حرجة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
30/12/2023 20:43:05

MENAFN30122023000117011021ID1107670841

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