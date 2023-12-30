تأسيس نادي لذوي الإعاقة وفكرة لإنشاء مجلس شبابي استشاري بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية المرافق الشبابية في تمكين الشباب وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم من خلال أنشطة وبرامج لتحقيق رؤية ورسالة ومضامين الاستراتيجية الوطنية للشباب.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت معسكر الحسين للشباب، على الشاطيء الجنوبي لخليج العقبة والاطلاع على خدمات المعسكر وبرامجه المقدمة للشباب.

وأشاد الفايز، بفكرة إنشاء مجلس استشاري يضم جميع شباب محافظة العقبة بعد وضع الإطار العام لمهام عمله، ليكون على أرض الواقع مساهماً بفاعلية في تطوير قدرات الشباب ومشاركتهم وتنظيم الجهد باتجاه تفعيل القطاع الشبابي، بالتشاركية مع مفوضية الشباب والريادة في السلطة وجميع الفعاليات العاملة مع الشباب بالمحافظة .

من جانبه، عرض مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، خطط العمل المستقبلية لقطاع الشباب في المحافظة، وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق ودعم المشاريع الرياديّة ومشاركة الشباب في التنمية السياسية والاقتصادية، تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

كما عرض المجالي لمراحل العمل في تأسيس نادي ذوي الإعاقة، واستكمال تخصيص قطعة الأرض لتنفيذ المكرمة الملكية بإنشاء مبنى للنادي، والسعي لتوحيد المبادرات الشبابية في ملتقى يجمع جهود الجميع باتجاه العمل التطوعي والتفاعل المجتمعي.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ ع ط

30/12/2023 19:48:11