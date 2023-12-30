تأسيس نادي لذوي الإعاقة وفكرة لإنشاء مجلس شبابي استشاري بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية المرافق الشبابية في تمكين الشباب وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم من خلال أنشطة وبرامج لتحقيق رؤية ورسالة ومضامين الاستراتيجية الوطنية للشباب.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت معسكر الحسين للشباب، على الشاطيء الجنوبي لخليج العقبة والاطلاع على خدمات المعسكر وبرامجه المقدمة للشباب.
وأشاد الفايز، بفكرة إنشاء مجلس استشاري يضم جميع شباب محافظة العقبة بعد وضع الإطار العام لمهام عمله، ليكون على أرض الواقع مساهماً بفاعلية في تطوير قدرات الشباب ومشاركتهم وتنظيم الجهد باتجاه تفعيل القطاع الشبابي، بالتشاركية مع مفوضية الشباب والريادة في السلطة وجميع الفعاليات العاملة مع الشباب بالمحافظة .
من جانبه، عرض مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، خطط العمل المستقبلية لقطاع الشباب في المحافظة، وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق ودعم المشاريع الرياديّة ومشاركة الشباب في التنمية السياسية والاقتصادية، تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما عرض المجالي لمراحل العمل في تأسيس نادي ذوي الإعاقة، واستكمال تخصيص قطعة الأرض لتنفيذ المكرمة الملكية بإنشاء مبنى للنادي، والسعي لتوحيد المبادرات الشبابية في ملتقى يجمع جهود الجميع باتجاه العمل التطوعي والتفاعل المجتمعي.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ ع ط
30/12/2023 19:48:11
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