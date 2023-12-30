الميثاق الوطني يشيد بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول(بترا)- أشاد حزب الميثاق الوطني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في إفشال أجندات إقليمية لتهريب المخدرات للأردن.
وجدد الحزب في بيان اليوم السبت، دعمه الكامل لجهود نشامى القوات المسلحة "حرس الحدود"، والأجهزة الأمنية، والأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات لمواجهة عصابات تهريب المخدرات والسلاح التي تسعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن محاربة هذه العصابات ضرورة وطنية لتهديدها للأمن الوطني.
وأشار الأمين العام للحزب الدكتور محمد المومني إلى أهمية التنسيق الأمني، والعملياتي العربي في مواجهة خطر انتشار المخدرات والسلاح، وضرورة دعم الأردن كخط دفاع أول في مواجهة هذه العصابات التي باتت تمتلك أسلحة، وقذائف صاروخية، وطائرات مسيرة.
وأكد أهمية التعاون مع أجهزتنا الأمنية؛ والإبلاغ عن أي شخص يسعى إلى ترويج المخدرات والاتجار بها؛ حفاظًا على أمن المجتمع، وحماية أبنائه من الانحراف، والانجرار وراء هذه السموم الفتاكة.
- -(بترا)
ن ن/ن ح
30/12/2023 18:35:40
MENAFN30122023000117011021ID1107670839
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