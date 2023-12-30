الميثاق الوطني يشيد بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول(بترا)- أشاد حزب الميثاق الوطني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في إفشال أجندات إقليمية لتهريب المخدرات للأردن.

وجدد الحزب في بيان اليوم السبت، دعمه الكامل لجهود نشامى القوات المسلحة "حرس الحدود"، والأجهزة الأمنية، والأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات لمواجهة عصابات تهريب المخدرات والسلاح التي تسعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن محاربة هذه العصابات ضرورة وطنية لتهديدها للأمن الوطني.

وأشار الأمين العام للحزب الدكتور محمد المومني إلى أهمية التنسيق الأمني، والعملياتي العربي في مواجهة خطر انتشار المخدرات والسلاح، وضرورة دعم الأردن كخط دفاع أول في مواجهة هذه العصابات التي باتت تمتلك أسلحة، وقذائف صاروخية، وطائرات مسيرة.

وأكد أهمية التعاون مع أجهزتنا الأمنية؛ والإبلاغ عن أي شخص يسعى إلى ترويج المخدرات والاتجار بها؛ حفاظًا على أمن المجتمع، وحماية أبنائه من الانحراف، والانجرار وراء هذه السموم الفتاكة.

- -(بترا)

ن ن/ن ح

30/12/2023 18:35:40