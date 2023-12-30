آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف الحرب على غزة

آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف الحرب على غزة
التاريخ
12/30/2023 2:26:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 30 كانون الأول (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، إلى شوارع لندن رغم الأجواء الماطرة، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحمل المتظاهرون، لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.
--(بترا)
رش/ن ح
30/12/2023 18:29:37
MENAFN30122023000117011021ID1107670838
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