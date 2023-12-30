آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف الحرب على غزة

لندن 30 كانون الأول (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، إلى شوارع لندن رغم الأجواء الماطرة، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وحمل المتظاهرون، لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. --(بترا) رش/ن ح 30/12/2023 18:29:37

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