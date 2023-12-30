وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة بالأزرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، تقدم سير العمل في أعمال الحفر في حقل حمزة النفطي شرقي منطقة الأزرق.

واطلع الوزير الخرابشة، خلال الزيارة على أعمال حفر آبار البترول المنفذة في الحقل، والتقى الكوادر العاملة في الموقع، مشيدا بجهودهم التي يبذلونها في تسريع عمليات الحفر وتعظيم الإنجاز المتحقق في المشروع، الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، في المبادرة المتمثلة بتطوير البنية التحتية النفطية قي الاردن.

ويعتبر مشروع استكشاف النفط في الحقل الذي أطلقته الوزارة عام 2022، ضمن جهودها في البحث عن فرص تسهم في توفير مصادر محلية للطاقة في المملكة ومن ضمنها النفط والغاز.

وحول جهود الوزارة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز، قال مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان، خلال مرافقته الوزير في الجولة، إنه سيتم خلال هذا الاسبوع إغلاق فترة استقبال الوزارة لعروض عطاء إجراء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد في منطقة الجفر، على مساحة 4285 كيلومترا بمسافة 12.5 متر بين النقاط، وبعمق 3000 متر وبجودة عالية.

وأضاف أنه سيتم اغلاق استقبال عروض عطاء استئجار حفارة للعمل في منطقة الأزرق والمرتفعات الشمالية لحفر أربعة آبار.

--(بترا)

م ف/ن ح/ف ق

30/12/2023 18:22:07