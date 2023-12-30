وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة بالأزرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا)- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، تقدم سير العمل في أعمال الحفر في حقل حمزة النفطي شرقي منطقة الأزرق.
واطلع الوزير الخرابشة، خلال الزيارة على أعمال حفر آبار البترول المنفذة في الحقل، والتقى الكوادر العاملة في الموقع، مشيدا بجهودهم التي يبذلونها في تسريع عمليات الحفر وتعظيم الإنجاز المتحقق في المشروع، الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، في المبادرة المتمثلة بتطوير البنية التحتية النفطية قي الاردن.
ويعتبر مشروع استكشاف النفط في الحقل الذي أطلقته الوزارة عام 2022، ضمن جهودها في البحث عن فرص تسهم في توفير مصادر محلية للطاقة في المملكة ومن ضمنها النفط والغاز.
وحول جهود الوزارة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز، قال مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان، خلال مرافقته الوزير في الجولة، إنه سيتم خلال هذا الاسبوع إغلاق فترة استقبال الوزارة لعروض عطاء إجراء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد في منطقة الجفر، على مساحة 4285 كيلومترا بمسافة 12.5 متر بين النقاط، وبعمق 3000 متر وبجودة عالية.
وأضاف أنه سيتم اغلاق استقبال عروض عطاء استئجار حفارة للعمل في منطقة الأزرق والمرتفعات الشمالية لحفر أربعة آبار.
--(بترا)
م ف/ن ح/ف ق
30/12/2023 18:22:07
MENAFN30122023000117011021ID1107670837
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