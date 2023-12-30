4111 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4111 طنا، منها 2593 طن خضار، و1182طن فواكه، و 334 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45، والبطاطا بين 20 و38، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 40 و55، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15و 30، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و80.

--(بترا)

رح/ ن ح

30/12/2023 18:10:37