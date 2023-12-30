فتح جميع التحويلات على الطريق السريع الخلفي وجسر وادي اليتمّ في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 كانون الأول (بترا)- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم السبت، فتح جميع التحويلات المغلقة على جسر وادي اليُتُم، وعودّة حركة السير بالاتجاهين على الطريق السريع الخلفي وبكامل قدرته الاستيعابية.

وتفقد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، الطريق السريع الخلفيّ وجسر وادي اليُتُم، يرافقه محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، ومدير أشغال العقبة المهندس وجدي الضلاعين.

واطلع على مراحل فتح جميع الإغلاقات وعودة السير بشكل طبيعي عبر الطريق الخلفي المؤدي الى موانيء العقبة.

وأكد الفايز أنّ الطريق الخلفي وجسر وادي اليُتُم، يعتبران الشريان الرئيس للشحن الدوليّ ضمن محافظة العقبة، إذ جاء تشغيل الطريق بكامل قدرته الاستيعابية، استكمالاً لافتتاح طريق النقب ضمن محافظة العقبة.

من جانبه، بين مدير أشغال العقبة، أن الطريق جرى تجهيزها بجميع عناصر السلامة المرورية، وبأعلى المواصفات والمعاييّر الدولية لتسهيل حركة مستخدمي الطريق والشحن.

--(بترا)





ا م/ ن ح/ف ق

30/12/2023 17:52:19