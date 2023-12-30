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الوحدات يتوج بلقب دوري الناشئين لكرة القدم

12/30/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- توج فريق الوحدات بلقب دوري الناشئين لكرة القدم لأندية النخبة تحت17 عاما.

جاء ذلك بعد فوز الوحدات على نظيره الرمثا بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.

وسلم مدير دائرة المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول.

في المقابل، حقق الفيصلي فوزا على فرسان الأردن 3-1، فيما تعادل الأهلي والحسين 1-1.

واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بعد أن حقق 10 انتصارات، ليجمع 30 نقطة، فيما حل الأهلي ثانيا بـ 13، ثم الفيصلي 11، وفرسان الأردن والرمثا 10، والحسين 8 نقاط.

في المقابل، حسمت أكاديمية رؤى المستقبل، والاتحاد، وشباب الأردن، وعمان أف سي، واليرموك، وكفرجايز، تأهلها إلى دوري النخبة للموسم المقبل بعد حصولها على المراكز الستة الأولى من دوري الدرجات.

--(بترا)


خ خ/ ن ح/ف ق

30/12/2023 17:51:23

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