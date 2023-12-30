الوحدات يتوج بلقب دوري الناشئين لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا)- توج فريق الوحدات بلقب دوري الناشئين لكرة القدم لأندية النخبة تحت17 عاما.
جاء ذلك بعد فوز الوحدات على نظيره الرمثا بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.
وسلم مدير دائرة المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول.
في المقابل، حقق الفيصلي فوزا على فرسان الأردن 3-1، فيما تعادل الأهلي والحسين 1-1.
واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بعد أن حقق 10 انتصارات، ليجمع 30 نقطة، فيما حل الأهلي ثانيا بـ 13، ثم الفيصلي 11، وفرسان الأردن والرمثا 10، والحسين 8 نقاط.
في المقابل، حسمت أكاديمية رؤى المستقبل، والاتحاد، وشباب الأردن، وعمان أف سي، واليرموك، وكفرجايز، تأهلها إلى دوري النخبة للموسم المقبل بعد حصولها على المراكز الستة الأولى من دوري الدرجات.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
30/12/2023 17:51:23
MENAFN30122023000117011021ID1107670834
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