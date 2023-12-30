Saturday, 30 December 2023 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.11 % في أسبوع

12/30/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 30 كانون الأول (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.11 بالمئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2428 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.4 ملايين دينار مقارنة مع 4.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 22.1 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.7 مليون دينار ، مقارنة مع 22.2 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 21.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 11523 صفقة.
--(بترا)
رش/ف ق
30/12/2023 17:50:29

MENAFN30122023000117011021ID1107670833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث