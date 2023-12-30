لقاءان في عجلون يبحثان تعزيز العمل التطوعي ودعم ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 30 كانون الأول (بترا)– نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون، اليوم السبت، لقاء لمناقشة دور العمل النيابي في تعزيز العمل التطوعي والتنمية.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب الدكتور بلال المومني، إن العمل التطوعي من أهم الوسائل للنهوض بالمجتمع وتنميته، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في تقديم العون والمساعدة للمجتمع المحلي.
بدوره، أشار رئيس الاتحاد ملكي بني عطا، إلى أن الاتحاد منذ تأسيسه يسعى لتعزيز العمل التطوعي بالتشاركية مع الجمعيات بالمحافظة، وتنفيذ مختلف الأنشطة والبرامج المختلفة.
وناقش اللقاء الذي حضره النائب الأسبق محمد إسماعيل فريحات وأعضاء الهيئة الإدارية، تجهيز مبنى الاتحاد الجديد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
بحث لقاء عقد في محافظة عجلون اليوم السبت، دور الجمعيات الخيرية بدعم ذوي الإعاقة وإدماجهم في أنشطتها وبرامجها لتعزيز دورهم المجتمعي.
وقال رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، في اللقاء الذي عقد قاعة جمعية وادي كفرنجة للتربية الخاصة، إن المجلس يسعى دائما لدعم وإدماج ذوي الإعاقة بمختلف الأنشطة التي تساهم بتعزيز حقوقهم وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون تمكينهم.
بدوره، استعرض رئيس جمعية وادي كفرنجة مصطفى الفريحات، خطط الجمعية لتقديم الرعاية والاهتمام لذوي الإعاقة وتأهيلهم ببرامج وأنشطة تدريبية تعمل على تحفيزهم للدخول إلى سوق العمل، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لإدماج هذه الفئة في المجتمع.
وناقش اللقاء الذي حضره مديرة التنمية الاجتماعية الدكتورة مريم الغرايبة، وعضوا المجلس احمد فريحات وباسل شويات، موضوع بناء مركز متكامل لذوي الإعاقة في لواء كفرنجة.
--(بترا)
ع. ف/ن ح/ف ق
--(بترا) ع. ف/
30/12/2023 17:46:03
MENAFN30122023000117011021ID1107670832
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