لقاءان في عجلون يبحثان تعزيز العمل التطوعي ودعم ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 30 كانون الأول (بترا)– نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون، اليوم السبت، لقاء لمناقشة دور العمل النيابي في تعزيز العمل التطوعي والتنمية.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب الدكتور بلال المومني، إن العمل التطوعي من أهم الوسائل للنهوض بالمجتمع وتنميته، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في تقديم العون والمساعدة للمجتمع المحلي.

بدوره، أشار رئيس الاتحاد ملكي بني عطا، إلى أن الاتحاد منذ تأسيسه يسعى لتعزيز العمل التطوعي بالتشاركية مع الجمعيات بالمحافظة، وتنفيذ مختلف الأنشطة والبرامج المختلفة.

وناقش اللقاء الذي حضره النائب الأسبق محمد إسماعيل فريحات وأعضاء الهيئة الإدارية، تجهيز مبنى الاتحاد الجديد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بحث لقاء عقد في محافظة عجلون اليوم السبت، دور الجمعيات الخيرية بدعم ذوي الإعاقة وإدماجهم في أنشطتها وبرامجها لتعزيز دورهم المجتمعي.

وقال رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، في اللقاء الذي عقد قاعة جمعية وادي كفرنجة للتربية الخاصة، إن المجلس يسعى دائما لدعم وإدماج ذوي الإعاقة بمختلف الأنشطة التي تساهم بتعزيز حقوقهم وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون تمكينهم.

بدوره، استعرض رئيس جمعية وادي كفرنجة مصطفى الفريحات، خطط الجمعية لتقديم الرعاية والاهتمام لذوي الإعاقة وتأهيلهم ببرامج وأنشطة تدريبية تعمل على تحفيزهم للدخول إلى سوق العمل، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لإدماج هذه الفئة في المجتمع.

وناقش اللقاء الذي حضره مديرة التنمية الاجتماعية الدكتورة مريم الغرايبة، وعضوا المجلس احمد فريحات وباسل شويات، موضوع بناء مركز متكامل لذوي الإعاقة في لواء كفرنجة.







--(بترا)





ع. ف/ن ح/ف ق









--(بترا) ع. ف/









30/12/2023 17:46:03