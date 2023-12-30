جماعة عمان لحوارات المستقبل تزور مديرية الامن العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- استقبل مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل، بحضور مساعدي مدير الأمن العام وعدد من مدراء الإدارات والوحدات الشرطية.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا المختلفة وأهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوظيف إمكاناتها وطاقتها في خدمة منظومة العمل الأمني.

وقال اللواء المعايطة، إن مديرية الأمن العام أطلقت أخيرا الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام للأعوام (2024-2026 )، ضمن عدّة محاور وجملة خطط تنفيذية وتهدف إلى ترجمة وتنفيذ واجبات الأمن العام وتجويدها وفق منهجية علمية تضمن إنفاذها بأعلى درجات المهنية والقدرة والكفاءة مع التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات المتاحة.

وأكد أن اعتماد الخطة الاستراتيجية جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلحة الملك عبدالله الثاني، ووفق رسالة التكليف السامي لمدير الأمن العام لتطوير الأداء وتجويد الخدمات والحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات ليظل الأردن دوما واحة أمن واستقرار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على 5 أهداف مؤسسية رئيسة هي: الحد من الجريمة، والمساهمة في الحد من آفة المخدرات، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرقات والاستجابة الفاعلة للحالات الطارئة والكوارث، والتطوير المستدام لمنظومة الأمن العام.

وبين أنها ترتكز على السعي الدائم للنهوض بتشكيلات ووحدات الأمن العام كافة، وتوفير كل ما يحتاجونه بما يمكنهم من القيام بمهامهم ومختلف الواجبات الموكولة إليهم بكفاءة واقتدار وهو ما نصبوا إليه من خلال الخطة الاستراتيجية للمديرية.

وأكد المعايطة أن الحرب على المخدرات ليست سهلة لكن يقظة وإصرار العاملين في جهاز الأمن العام والقوات المسلحة -الجيش العربي والأجهزة الأمنية على محاربتها وتوجيهات جلالة القائد الأعلى خلال زياراته المتكررة لمديرية الامن وإدارة مكافحة المخدرات، تحد من انتشار هذه الآفة التي نسعى الى تجفيف منابعها.

وقال المعايطة إن الأهداف والأسس والمبادئ التي تقوم عليها جماعة عمان لحوارات المستقبل، تلتقي وتتقاطع في العديد من الطروحات مع مديرية الأمن العام، إذ كانت هناك مبادرات عديدة بهدف الحد من بعض الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع والعمل سويا على نشر الوعي ضدها، بالإضافة إلى مواقف ثابتة وواضحة من المديرية والجماعة لمحاربة الإشاعة من خلال مبادرات ونشاطات لتوعية المواطنين بضرورة التأكد من الشائعات والتحقق من صحتها ما أمكن.

واستعرض المعايطة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة للمديرية والجماعة في مواجهة بعض الظواهر التي أصبحت هما يؤرق المجتمع ويؤثر على سلامة أبنائه مثل إطلاق العيارات النارية، والمشكلات المرورية وحوادث السير، وقضايا المخدرات والجرائم الإلكترونية.

ودعا إلى حشد المزيد من تلك الجهود والانفتاح على جميع فئات المجتمع وكسب تأييدها للوقوف في وجه كل تلك الظواهر بما يضمن المحافظة على أمن وسلامة أبناء المجتمع وحماية أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وهي غاية نبيلة تقع ضمن صلب عمل مديرية الأمن العام التي تسعى دوماً لتحقيقها.

وقال، إن مديرية الأمن العام تعمل على إجراءات عملياتية في مكافحة الجريمة، إذ أدخلت أخيرا إلى منظومة العمل الشرطي، تقنيات تكنولوجية وعلوم أمنية حديثة للتعامل مع الجريمة بكل حرفية وبأعلى معايير الشفافية واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إلى جانب أدوار المديرية في مجال التوعية من جميع الظواهر السلبية والتعامل الإنساني مع مختلف القضايا والأحداث، بالإضافة إلى إيلاء الجانب المروري جل الاهتمام ومحاولة الضبط والسيطرة على المخالفات المرتكبة على الطرق من خلال التوعية وإنفاذ قانون السير، مشيراً إلى مبادرة أطلقتها مديرية الأمن العام أخيرا بعنوان "كفى لنزيف الطرقات" للحد من تلك المخالفات والحوادث المرورية.

من جهته، بين رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال حسن التل، أن هذه الزيارة تأتي لأهمية جهاز الأمن العام ودوره الكبير في انفاذ القانون ومنع الجريمة، مؤكدا أهمية ما جرى تنفيذه من خطط أمنية للتعامل مع كل ما يتربص بالوطن من مؤامرات وخطط للنيل من أمنه واستقراره.

وأضاف أن مديرية الأمن العام جهاز يعمل ويتطور بشكل كبير ويجب دعمه بكل الإمكانيات المتاحة وتعزيز قدراته على أداء واجباته بالشكل المطلوب والمناط به.

وثمن أعضاء الجماعة، الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن العام التي تعتبر صمام الأمان ومحط فخر واعتزاز الجميع، وهو ما بات واضحاً من خلال الإنجازات المتحققة أخيرا في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والسعي للحد من المشكلات المرورية وبعض الظواهر السلبية الأخرى كإطلاق العيارات النارية ومحاربة الشائعات.

وأكدوا دعمهم الموصول لمديرية الأمن العام لخدمة منظومة العمل الأمني الذي يعود على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به الأردن.

وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ف ق

30/12/2023 17:44:24