دخول 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 كانون الأول (بترا)-دخلت إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري/، اليوم السبت، 50 شاحنة مساعدات انسانية تشمل 4 شاحنات وقود.
وبحسب مصدر مصري مسؤول، فقد وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم السبت طائرتان تحملان 70 طنا من مساعدات إغاثية متنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في القطاع، الأولى بولندية وتحمل 34 طنا من المساعدات الطبية، والثانية إماراتية وعلى متنها 36 طنا من المواد الغذائية والأدوية.
وأضاف المصدر، أنه تم نقل المساعدات إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري تباعا.
يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 تشرين الماضي 359 تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح قطاع غزة من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية.
--(بترا)
ن ا/ف ق
30/12/2023 17:25:34
MENAFN30122023000117011021ID1107670830
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