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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

12/30/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الخليل 30 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على الشاب الذي كان داخل مركبته وتركته ينزف، بزعم أنه نفذ عملية دهس.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
30/12/2023 16:55:33

MENAFN30122023000117011021ID1107670829

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