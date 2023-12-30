استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل
التاريخ
12/30/2023 2:26:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الخليل 30 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على الشاب الذي كان داخل مركبته وتركته ينزف، بزعم أنه نفذ عملية دهس.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
30/12/2023 16:55:33
MENAFN30122023000117011021ID1107670829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.