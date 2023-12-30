غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 30 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية اليوم السبت، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "بترا"، إن بلدات: مروحين، وجبل بلاط وعيتا الشعب وكفركلا، تعرضت لغارات من طائرات إسرائيلية ما أدى إلى إصابة شخص نتيجتها، بينما حلقت مسيرات إسرائيلية اجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأضاف أن بلدتي طيرحرفا و الجبين تعرضتا لقصف مدفعي إسرائيلي.

--(بترا)

ف ج/ ن ح/ف ق

30/12/2023 16:54:46