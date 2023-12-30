Saturday, 30 December 2023 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

12/30/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 30 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية اليوم السبت، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.
وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "بترا"، إن بلدات: مروحين، وجبل بلاط وعيتا الشعب وكفركلا، تعرضت لغارات من طائرات إسرائيلية ما أدى إلى إصابة شخص نتيجتها، بينما حلقت مسيرات إسرائيلية اجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وأضاف أن بلدتي طيرحرفا و الجبين تعرضتا لقصف مدفعي إسرائيلي.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ف ق
30/12/2023 16:54:46

MENAFN30122023000117011021ID1107670828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث