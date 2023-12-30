حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 كانون الأول (بترا)- نظمت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، اليوم السبت، حملة تنظيم لجوف البحر بمنطقة الشاطيء الجنوبي.
وشارك في الحملة فريق غواصي محمية العقبة البحرية وجمعية العقبة للغوص، واستخرجت كميات كبيرة من النفايات الراكدة معظمها من قوارير مشروبات غازية ومياه معدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، خلال مشاركته بالحملة أهميتها في تنظيف جوف البحر للحفاظ على البيئة البحرية في العقبة، والتأكيد على رواد الشاطىء كي يلتزموا بنظافة الشواطىء من المخلفات، وحماية المصطافين من أي ضرر قد ينتج من إلقاء العبوات المعدنية.
وأشار إلى حرص السلطة على حماية البيئة البحرية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الأمنية، وتكثيف حملات الرقابة في شواطئ المدينة لضمان تعاون الجميع في الحفاظ على شواطيء خليج العقبة والبيئة البحرية.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ف ق
30/12/2023 16:25:25
MENAFN30122023000117011021ID1107670827
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