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حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

12/30/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 30 كانون الأول (بترا)- نظمت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، اليوم السبت، حملة تنظيم لجوف البحر بمنطقة الشاطيء الجنوبي.
وشارك في الحملة فريق غواصي محمية العقبة البحرية وجمعية العقبة للغوص، واستخرجت كميات كبيرة من النفايات الراكدة معظمها من قوارير مشروبات غازية ومياه معدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، خلال مشاركته بالحملة أهميتها في تنظيف جوف البحر للحفاظ على البيئة البحرية في العقبة، والتأكيد على رواد الشاطىء كي يلتزموا بنظافة الشواطىء من المخلفات، وحماية المصطافين من أي ضرر قد ينتج من إلقاء العبوات المعدنية.
وأشار إلى حرص السلطة على حماية البيئة البحرية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الأمنية، وتكثيف حملات الرقابة في شواطئ المدينة لضمان تعاون الجميع في الحفاظ على شواطيء خليج العقبة والبيئة البحرية.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ف ق
30/12/2023 16:25:25

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