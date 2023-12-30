ارتفاع شهداء غزة جراء العدوان الاسرائيلي إلى 21672

غزة 30 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 21672 والجرحى إلى 56165، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة. وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165شهيدا و250 جريحا. --(بترا) أ ن/ ن ح/ف ق 30/12/2023 16:00:10

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