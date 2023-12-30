ارتفاع شهداء غزة جراء العدوان الاسرائيلي إلى 21672

ارتفاع شهداء غزة جراء العدوان الاسرائيلي إلى 21672
التاريخ
12/30/2023 2:26:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 21672 والجرحى إلى 56165، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165شهيدا و250 جريحا.
--(بترا)
أ ن/ ن ح/ف ق
30/12/2023 16:00:10
MENAFN30122023000117011021ID1107670826
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