معسكر داخلي للمنتخب الأولمبي يتخلله مباريات ودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- قرر المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، الدخول في معسكر تدريبي داخلي في عمان، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكثف المنتخب من تدريباته بقيادة المدير الفني عبدالله أبو زمع، قبل أن يدخل غدا الأحد في معسكر داخلي في أحد فنادق العاصمة لرفع جاهزية اللاعبين، استعدادا للمشاركة في نهائيات آسيا التي تقام في قطر نيسان المقبل.

ويتخلل المعسكر الداخلي للمنتخب الأولمبي، لقاء ودي مع المنتخب الوطني الأول الاثنين، والفيصلي الخميس المقبل.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ف ق

30/12/2023 15:45:07