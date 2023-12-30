معسكر داخلي للمنتخب الأولمبي يتخلله مباريات ودية

معسكر داخلي للمنتخب الأولمبي يتخلله مباريات ودية
التاريخ
12/30/2023 2:26:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا)- قرر المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، الدخول في معسكر تدريبي داخلي في عمان، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وكثف المنتخب من تدريباته بقيادة المدير الفني عبدالله أبو زمع، قبل أن يدخل غدا الأحد في معسكر داخلي في أحد فنادق العاصمة لرفع جاهزية اللاعبين، استعدادا للمشاركة في نهائيات آسيا التي تقام في قطر نيسان المقبل.
ويتخلل المعسكر الداخلي للمنتخب الأولمبي، لقاء ودي مع المنتخب الوطني الأول الاثنين، والفيصلي الخميس المقبل.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
30/12/2023 15:45:07
MENAFN30122023000117011021ID1107670825
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