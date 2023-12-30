غرفة تجارة الأردن تعقد اجتماعها السنوي لعام 2022

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)-عقدت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن، اجتماعها السنوي لعام 2022، اليوم السبت، أقرت خلال التقرير الأداري لأعمال مجلسها خلال العام الماضي 2022، بالاضافة الى تعيين مدقق حسابات.

وفوضت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي تراسه رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق مجلس الادارة بالسير بما يراه مناسبا بخصوص الدراسة المتعلقة باستراتيجية الغرفة وتطويرها الإداري، وإجراء المناسب بخصوصها.

وتضمن التقرير الإداري، أهم النشاطات التي واكبت أعمال تجارة الأردن خلال عام 2022، والمتعلقة بالقضايا المحلية وشؤون غرف التجارة بالمملكة، ومشاركتها باللجان المنبثقة عن وزارات ومؤسسات القطاع العام، والمقترحات والتعديلات التي قدمتها حول عدد من المشاريع ذات الصلة بعمل القطاع التجاري.

وتضمن التقرير زيارات الوفود التجارية للغرفة، واللجان ومجالس الأعمال التي شاركت بها، إلى جانب نشاطها باتحاد غرف التجارة العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة، والمؤتمرات والمنديات وورش العمل التي أقيمت خارج المملكة.

وجرى خلال الاجتماع عرض سياسة غرفة تجارة الأردن بالمرحلة المقبلة، التي تتمحور حول دعم وتعزيز التعاون مع غرف التجارة والقطاعات التجارية، والارتقاء بأداء غرفة تجارة الاردن وغرف التجارة من خلال تعزيز القدرات ورفع كفاءة العاملين فيها وتطوير الانظمة الإدارية والتقنية.

كما تسعى الغرفة إلى تنمية قطاعي التجارة والخدمات وتفعيل دور القطاعات التجارية والخدمية ودعمها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين و التعاون مع الجهات العربية والدولية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، وإنشاء دليل خدمات إرشادي، وتطوير أساليب الرقابة الإدارية.

وتسعى "تجارة الأردن" كذلك إلى العمل مع الغرف التجارية بالمملكة لتطوير الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري والخدمي والخدمات المقدمة من قبل الغرف وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتنمية الموارد المالية للغرفة، وزيادة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص العربي والأجنبي لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشار الحاج توفيق خلال رده على مناقشات أعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع، إلى أن دعم غرف التجارة بعموم المملكة أولوية "لتجارة الأردن" بالمرحلة المقبلة لتمكينها من رفع سوية خدماتها المقدمة لمنتسبيها، إلى جانب تأهيل وتديب كوادرها، بالإضافة إلى وجود خطة لربط الغرف التجارية إلكترونيا مع بعضها بعضا.

ولفت الحاج توفيق إلى أن مجلس الإدارة سيواصل زياراته الميدانية لغرف التجارة بمرافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاستماع إلى القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، علاوة على تعزيز دور الغرف الاقتصادي بالمحافظات.

--(بترا)

س ص/ ن ح/ف ق

30/12/2023 15:32:05