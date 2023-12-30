اختتام مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات

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عمّان 30 كانون الأول (بترا) – اختتم اليوم السبت في البحر الميت، أعمال مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات والمتطلبات المجتمعية.

واستمرت أعمال المؤتمر، الذي نظمته لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ووزارة التعليم العالي، على مدار 3 أيام.

وخُصصت الجلسة الختامية للمؤتمر، التي أدارها رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى الحمارنة، لعرض ورقة سياسات تضمنت تحديد خطوات مستقبلية مقبلة.

وتحدث في الجلسة، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان العين المهندس مالك الكباريتي، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين المهندس عبدالحكيم الهندي.

وتناول العين الحمارنة، في حديثه أهمية البحث العلمي وتوجيه الأبحاث نحو الأولويات الوطنية، مؤكدًا أهمية عمل جميع شركاء في هذا المجال على فتح آفاق لسد الفجوة المعرفية في الوزارات.

وأشار إلى أنه جرى خلال المؤتمر وضع عدة توصيات نهائية لخدمة البحث العلمي، أبرزها: وضع بنية تشريعية لتعزيز التعاون بين الجامعات، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية، وإعطاء المشاريع التي تحقق أهداف وطنية أولوية من حيث التمويل.

وأضاف العين الحمارنة، أن التوصيات تضمنت أيضًا أهمية توجيه البحوث نحو إيجاد حلول فعالة للقضايا الاجتماعية، وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية من خلال الأبحاث العلمية، إلى جانب زيادة التعاون البحثي، وتعزيز آليات متابعة وتقييم نتائج البحوث العلمية.

--(بترا)

م ش/ن ح/ف ق

30/12/2023 15:11:49

