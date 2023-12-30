اختتام مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 30 كانون الأول (بترا) – اختتم اليوم السبت في البحر الميت، أعمال مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات والمتطلبات المجتمعية.
واستمرت أعمال المؤتمر، الذي نظمته لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ووزارة التعليم العالي، على مدار 3 أيام.
وخُصصت الجلسة الختامية للمؤتمر، التي أدارها رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى الحمارنة، لعرض ورقة سياسات تضمنت تحديد خطوات مستقبلية مقبلة.
وتحدث في الجلسة، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان العين المهندس مالك الكباريتي، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين المهندس عبدالحكيم الهندي.
وتناول العين الحمارنة، في حديثه أهمية البحث العلمي وتوجيه الأبحاث نحو الأولويات الوطنية، مؤكدًا أهمية عمل جميع شركاء في هذا المجال على فتح آفاق لسد الفجوة المعرفية في الوزارات.
وأشار إلى أنه جرى خلال المؤتمر وضع عدة توصيات نهائية لخدمة البحث العلمي، أبرزها: وضع بنية تشريعية لتعزيز التعاون بين الجامعات، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية، وإعطاء المشاريع التي تحقق أهداف وطنية أولوية من حيث التمويل.
وأضاف العين الحمارنة، أن التوصيات تضمنت أيضًا أهمية توجيه البحوث نحو إيجاد حلول فعالة للقضايا الاجتماعية، وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية من خلال الأبحاث العلمية، إلى جانب زيادة التعاون البحثي، وتعزيز آليات متابعة وتقييم نتائج البحوث العلمية.
--(بترا)
م ش/ن ح/ف ق
30/12/2023 15:11:49
MENAFN30122023000117011021ID1107670822
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