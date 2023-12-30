منظمة الصحة العالمية تدعو لمعالجة الأزمة الصحية في السودان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمه، طالب جيبرييسوس، عبر منصة "إكس"، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف تيدروس" تستجيب المنظمة مع شركائها للاحتياجات الصحية الحادة، ولا سيما من خلال السيطرة على انتشار الأمراض ومكافحة تهديدات سوء التغذية، فإنها تدعو أيضا إلى زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان المتضررين".

ويشمل ذلك تعزيز توفير الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر هشاشة في الولايات المتضررة، حيث خرج ما لا يقل عن 70بالمئة ،من المرافق الصحية عن الخدمة بسبب النزاع.

--(بترا)

رصد/رس /اص

30/12/2023 13:50:47