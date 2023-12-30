الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة ونابلس والخليل وجنين، واعتقلت هؤلاء المواطنين.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

30/12/2023 13:13:33