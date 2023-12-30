الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
12/30/2023 2:26:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة ونابلس والخليل وجنين، واعتقلت هؤلاء المواطنين.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
30/12/2023 13:13:33
MENAFN30122023000117011021ID1107670820
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