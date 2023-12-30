الاحتلال يخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء فلسطينيين في الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 كانون الأول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم، في السادس عشر من الشهر الماضي.
وقالت بلدية الخليل في بيان، إن قوات الاحتلال داهمت منازل عائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة في الخليل، وحطمت أبوابها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.
يذكر ان قوات الاحتلال أخذت قياسات المنازل الثلاثة في نفس يوم استشهادهم، تمهيدا لهدمها.
-- (بترا)
م . ف/ا ص/ب ط
30/12/2023 12:51:01
MENAFN30122023000117011021ID1107670819
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