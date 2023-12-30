الاحتلال يخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء فلسطينيين في الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 كانون الأول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم، في السادس عشر من الشهر الماضي.

وقالت بلدية الخليل في بيان، إن قوات الاحتلال داهمت منازل عائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة في الخليل، وحطمت أبوابها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.

يذكر ان قوات الاحتلال أخذت قياسات المنازل الثلاثة في نفس يوم استشهادهم، تمهيدا لهدمها.

-- (بترا)

م . ف/ا ص/ب ط

30/12/2023 12:51:01