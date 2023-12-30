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معلومات عن فيلم Home Alone ..الفيلم المفضل لاحتفالات رأس السنة

12/30/2023 2:25:56 PM
(MENAFN- Youm7) كلما يتم الاحتفال بليلة رأس السنة، وقبل استقبال عام جديد يتذكر الجميع من عشاق السينما أحد أيقونات السينما العالمية والممثلة في فيلم Home alone ، والذى أصبح بمثابة أحد علامات الكريسماس ما يجعل تصدره التريند بداية كل عام أمراً طبيعياً،
للجماهيرية العريضة الذى يتمتع بها وتزيد منذ
إنتاجه عام 1990 من بطولة الطفل ماكولي كولكين الذى لم يزد وقتها على 10 أعوام فقط.

ربما لا يعلم كثيرون أن الفيلم لم تتجاوز ميزانيته 18 مليون دولار فقط، إلا أن ايراداته وصلت إلى نصف مليار دولار حول العالم.

من بين الأرقام الكبيرة الذى حققها الفيلم أعلى إيراد حققه فى السوق الأجنبية خارج الولايات المتحدة كان 35 مليون دولار أمريكى فى اليابان.

نجم الفيلم خفت بريقه بصورة كبيرة رغم النجاح الكبير فى البداية، إلا أن العام الجارى شهد عودته للساحة من جديد بعدما احتفل الممثل ماكولي كولكين بوضع نجمة تحمل اسمه داخل ممشى في هوليود مؤخرًا، وذلك بعد 33 عامًا على عرض فيلمه الذى يعتبر أهم فيلم بتاريخ السينما العالمية يتم مشاهدته ليلة رأس السنة، بعدما صار بمثابة علامة مرتبطة باحتفالات الكريسماس.


ماكولى ووالدته فى الفيلم









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