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وفاة توم ويلكنسون نجم The Full Monty عن عمر يناهز 75 عاما

12/30/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، نجم كل من: "The Full Monty" و"Shakespeare in Love" و"The Best Exotic Marigold Hotel"، اليوم عن عمر يناهز الـ75 عاماً، وفقاً لما أعلنته الإذاعة البريطانية ونقلته صحيفة فارايتي.

وتم ترشيح ويلكنسون لجائزة الأوسكار عن أدواره في فيلم "Michael Clayton" الذي لعب فيه دور محامٍ يعاني من نوبة هوس، و"In the Bedroom" للمخرج تود فيلدز، بصفته زوج الطبيب لشخصية سيسي سبيسك.

حصل ويلكنسون على جائزة BAFTA لأفضل ممثل مساعد عن فيلم "The Full Monty"، الذي يلعب فيه دور عامل الصلب العاطل عن العمل.








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