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أمسية كلاسيكية لـ أوركسترا القاهرة السيمفونى وسهرة لـ أم كلثوم.. غدًا

12/30/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل وزارة الثقافة فعالياتها بمناسبة العام الجديد 2024 والذى تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفلين يقامان فى الثامنة مساء غدٍ الأحد 31 ديسمبر.



فعلى المسرح الكبير يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالى فرانشيسكو دي ماورو ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال اكابيلا للاطفال بقيادة دنيا أكرم وتتضمن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس، كالمان، ليهار، اوفنباخ وغيرهم.



كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تأتى ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشى وتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى يؤديها كل من نهاد فتحى، بسملة كمال ورحاب مطاوع.














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