عرض وبينا معاد 2 بعد مسلسل العودة وأميرة أديب تستكمل شخصية داليا شوقى

MENAFN - Youm7) وقع اختيار المخرج هانى كمال على الفنانة الشابة أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب لتستكمل شخصية الفنانة داليا شوقى في أحداث الجزء الثانى من مسلسل "وبينا معاد " بطولة صبرى فواز وشيرين رضا، المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من تأليف وإخراج هانى كمال .

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "وبينا معاد 2" خلال شهر يناير المقبل، وتحديداً عقب انتهاء مسلسل العودة" الذى يعرض حاليا على شاشة dmc من بطولة النجم شريف سلامة وحمزة العيلى وعصام السقا وتارا عماد ومحمد رضوان، ومحمد عبد العظيم ووليد فواز وعدد كبيرمن الفنانين، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابيه، وإخراج أحمد حسن وإنتاج اروما استديوز.

وبينا ميعاد الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.













ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في اطار اجتماعى لايت.



