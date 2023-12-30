Aquaman 2 يتفوق على فيلم Color Purple فى آخر أسبوع من عام 2023.. صور

MENAFN - Youm7) كشفت تقارير أجنبية عن حصد فيلم الأكشن والفانتازي Aquaman 2 إيرادات تتخطى 65 مليون دولار في الأسبوع الأول محليا منذ طرحه بدور العرض السينمائي، ليتخطى فيلم Color Purple الذى حقق 36.4 مليون دولار محلياً في الأسبوع الأخير لعام 2023.

فيلم

Aquaman And The Lost Kingdom

من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه

Aquaman And The Lost Kingdom

عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة

Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات

DC.



