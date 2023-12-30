أجمل 5 تسريحات الشعر المبلل مستوحاه من مشاهير النساء

(MENAFN
- Youm7) هناك العديد من تسريحات الشعر المبلل الجميلة والمتجددة التي اعتمدتها النجمات العالميات خلال عام 2023، والتي تصلح للعديد من المناسبات المختلفة بالعام الجديد 2024، ووفقًا لموقع
"Onlymyhealth" إليك بعض الأفكار المستوحاة من تلك التسريحات المختلفة الجميلة والجذابة.
تسريحة الشعر الرطب المنسدل 1. تسريحة الشعر الرطب المنسدل
تعتمد هذه التسريحة على ترك الشعر الطبيعي ينسدل بلطف على الكتفين بعد غسله وتجفيفه بالمنشفة. يمكنكِ إضافة بضع قطرات من الزيت الخفيف لتحقيق لمعان صحي وتجنب تجعيد الشعر. وهذا ما اعتمدته عارضة الأزياء بيلا حديد في طلتها لتظهر بساطتها.
تسريحة الشعر المبلل المنسدل للخلف 2. تسريحة الشعر المبلل المنسدل للخلف
يمكنكِ محاكاة هذه الإطلالة عن طريق ترطيب شعرك وتركه ينسدل بلطف إلى الخلف. فقومى بتطبيق جل الشعر أو الكريم المثبت على الشعر الرطب للحصول على مظهر مشدود ومثالي. يُمكن أن تعطي هذه التسريحة إطلالة أنيقة وجريئة وهي تتوافق مع المناسبات الرسمية .
تسريحة الشعر المبلل المنسدل في الذيل 3. تسريحة الشعر المبلل المنسدل على هيئة ذيل
هذه التسريحة تعتمد على ترك الشعر يجف بشكل طبيعي بعد غسله، ثم تجميعه على هيئة ذيل منخفض عند نهاية الرأس. يمكنك تطبيق بعض المنتجات للسيطرة على تجعيد الشعر وتحقيق مظهر ناعم ومبلل. هذه التسريحة مثالية للإطلالات الكاجوال واليومية، وتمنحك مظهرًا بسيطًا وأنيقًا في نفس الوقت .
4. تسريحة الشعر المبلل المنسدل على الوجه
تعتبر هذه التسريحة مثيرة وجذابة، حيث يتم ترطيب الشعر ووضع منتج مثبت للشعر مع التدليك للحصول على مظهر مبلل. يتم ترك الشعر ينسدل على الوجه بطريقة تجعله يشكل إطلالة دراماتيكية وجريئة. قد تكون هذه التسريحة مناسبة للحفلات.
تسريحة الضفائر المبللة 5. تسريحة الضفائر المبللة
إذا كنتِ ترغبين في تجربة شيء مختلف، يمكنك محاولة تسريحة الضفائر المبللة. وقومى بترطيب الشعر وتقسيمه إلى أجزاء، ثم انسجى ضفائر مبللة. يمكنك ترك الضفائر تنسدل على الكتفين كما فعلت عارضة الأزياء
جيجي جديد لتظهر جمالها وجاذبيتها، أو يمكن لفها حول الرأس للحصول على تسريحة محكمة وجذابة.
تذكرى أنه يمكنك تعديل هذه التسريحات وتكييفها وفقًا لطول ونوع شعرك وذوقك الشخصي
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