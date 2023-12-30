أجمل 5 تسريحات الشعر المبلل مستوحاه من مشاهير النساء

MENAFN - Youm7) هناك العديد من تسريحات الشعر المبلل الجميلة والمتجددة التي اعتمدتها النجمات العالميات خلال عام 2023، والتي تصلح للعديد من المناسبات المختلفة بالعام الجديد 2024، ووفقًا لموقع"Onlymyhealth" إليك بعض الأفكار المستوحاة من تلك التسريحات المختلفة الجميلة والجذابة.

تسريحة الشعر الرطب المنسدل 1. تسريحة الشعر الرطب المنسدل

تعتمد هذه التسريحة على ترك الشعر الطبيعي ينسدل بلطف على الكتفين بعد غسله وتجفيفه بالمنشفة. يمكنكِ إضافة بضع قطرات من الزيت الخفيف لتحقيق لمعان صحي وتجنب تجعيد الشعر. وهذا ما اعتمدته عارضة الأزياء بيلا حديد في طلتها لتظهر بساطتها.

تسريحة الشعر المبلل المنسدل للخلف 2. تسريحة الشعر المبلل المنسدل للخلف

يمكنكِ محاكاة هذه الإطلالة عن طريق ترطيب شعرك وتركه ينسدل بلطف إلى الخلف. فقومى بتطبيق جل الشعر أو الكريم المثبت على الشعر الرطب للحصول على مظهر مشدود ومثالي. يُمكن أن تعطي هذه التسريحة إطلالة أنيقة وجريئة وهي تتوافق مع المناسبات الرسمية .

تسريحة الشعر المبلل المنسدل في الذيل 3. تسريحة الشعر المبلل المنسدل على هيئة ذيل

هذه التسريحة تعتمد على ترك الشعر يجف بشكل طبيعي بعد غسله، ثم تجميعه على هيئة ذيل منخفض عند نهاية الرأس. يمكنك تطبيق بعض المنتجات للسيطرة على تجعيد الشعر وتحقيق مظهر ناعم ومبلل. هذه التسريحة مثالية للإطلالات الكاجوال واليومية، وتمنحك مظهرًا بسيطًا وأنيقًا في نفس الوقت .

4. تسريحة الشعر المبلل المنسدل على الوجه

تعتبر هذه التسريحة مثيرة وجذابة، حيث يتم ترطيب الشعر ووضع منتج مثبت للشعر مع التدليك للحصول على مظهر مبلل. يتم ترك الشعر ينسدل على الوجه بطريقة تجعله يشكل إطلالة دراماتيكية وجريئة. قد تكون هذه التسريحة مناسبة للحفلات.

تسريحة الضفائر المبللة 5. تسريحة الضفائر المبللة

إذا كنتِ ترغبين في تجربة شيء مختلف، يمكنك محاولة تسريحة الضفائر المبللة. وقومى بترطيب الشعر وتقسيمه إلى أجزاء، ثم انسجى ضفائر مبللة. يمكنك ترك الضفائر تنسدل على الكتفين كما فعلت عارضة الأزياء

جيجي جديد لتظهر جمالها وجاذبيتها، أو يمكن لفها حول الرأس للحصول على تسريحة محكمة وجذابة.

تذكرى أنه يمكنك تعديل هذه التسريحات وتكييفها وفقًا لطول ونوع شعرك وذوقك الشخصي







