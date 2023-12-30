أبراج تختار وجباتها الغذائية بعناية شديدة.. يحرصون على قراءة ملصقات العبوات

MENAFN - Youm7) يختار بعض الأشخاص وجباتهم الغذائية بعناية شديدة حيث يهتمون بقراءة ملصقات الأطعمة المعلبة، لمعرفة العناصر الغذائية التي تحتوى عليها ومدى فائدتها لصحتهم، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج تختار وجباتها الغذائية بعناية شديدة برج العذراء

يفضل مواليد برج العذراء اتباع نظام غذائي خفيف على معدتهم ليشعروا بالحيوية والنشاط، لذلك يميلون إلى تناول السلطات الخضراء وأنواع الحساء المختلفة وعصائر الفواكه المنعشة، ولهذا يفضلوا تجنب تناول الوجبات الغذائية السريعة.

طعام برج الجدى

يفضل برج الجدي تناول وجبات غذائية خفيفة لذلك يختار الخضراوات الورقية التي تحتوى على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها، كما يحرص على تحقيق التوازن بين صحته والطعام الذى يتناوله، لذلك يتجنب الإفراط في تناول الأطعمة وإذا شعر بالجوع أثناء الليل فإنه يتجه إلى تناول وجبة صحية خفيفة.

طعام صحى برج الأسد

يفضل برج الأسد، الأطعمة الحارة والطازجة ويفضل تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوى على عناصر غذائية هامة وتمده بالطاقة والحيوية.

فتاة تتناول طعامها برج الثور

يميل مولود برج الثور إلى تناول الواجبات الفاخرة، وخاصة التي تتسم بنكهات مميزة، ويميل إلى تناول الحلوى بكافة أنواعها، لذلك لا تخلو طاولته من الصحون التي تحتوى على كافة أنواع الحلوى المفضلة له ومع ذلك فأنه لا يفرط في تناولها حتى لا يزيد وزنه ويفضل تناولها باعتدال.