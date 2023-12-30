أبراج تختار وجباتها الغذائية بعناية شديدة.. يحرصون على قراءة ملصقات العبوات

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- Youm7) يختار بعض الأشخاص وجباتهم الغذائية بعناية شديدة حيث يهتمون بقراءة ملصقات الأطعمة المعلبة، لمعرفة العناصر الغذائية التي تحتوى عليها ومدى فائدتها لصحتهم، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج تختار وجباتها الغذائية بعناية شديدة برج العذراء
يفضل مواليد برج العذراء اتباع نظام غذائي خفيف على معدتهم ليشعروا بالحيوية والنشاط، لذلك يميلون إلى تناول السلطات الخضراء وأنواع الحساء المختلفة وعصائر الفواكه المنعشة، ولهذا يفضلوا تجنب تناول الوجبات الغذائية السريعة.
طعام برج الجدى
يفضل برج الجدي تناول وجبات غذائية خفيفة لذلك يختار الخضراوات الورقية التي تحتوى على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها، كما يحرص على تحقيق التوازن بين صحته والطعام الذى يتناوله، لذلك يتجنب الإفراط في تناول الأطعمة وإذا شعر بالجوع أثناء الليل فإنه يتجه إلى تناول وجبة صحية خفيفة.
طعام صحى برج الأسد
يفضل برج الأسد، الأطعمة الحارة والطازجة ويفضل تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوى على عناصر غذائية هامة وتمده بالطاقة والحيوية.
فتاة تتناول طعامها برج الثور
يميل مولود برج الثور إلى تناول الواجبات الفاخرة، وخاصة التي تتسم بنكهات مميزة، ويميل إلى تناول الحلوى بكافة أنواعها، لذلك لا تخلو طاولته من الصحون التي تحتوى على كافة أنواع الحلوى المفضلة له ومع ذلك فأنه لا يفرط في تناولها حتى لا يزيد وزنه ويفضل تناولها باعتدال.
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