أخبار الاقتصاد.. وضع بئرين على خريطة الإنتاج بمعدل 45 مليون قدم 3 غاز يوميا

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم السبت 30-12-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، وضعت شركة بترول أبو قير اليومالبئرPY-1بحقول بتروعامریة والبئرNI-1بحقل شمال إدكو على الإنتاج بمعدل إنتاج غاز طبيعى يومى بلغ 45 مليون قدم مكعب باستخدام تقنيه الsubseaو من خلال المقاول العام تكنيبFMC





بترول أبو قير: وضع بئرين على خريطة الإنتاج بمعدل 45 مليون قدم 3 غاز يوميا







قامت شركة بترول أبو قير اليوم بوضع البئر PY-1

بحقول بتروعامریة والبئر NI-1 بحقل شمال إدكو على الإنتاج بمعدل إنتاج غاز طبيعى يومى بلغ 45 مليون قدم مكعب باستخدام تقنيه ال subsea

و من خلال المقاول العام تكنيب FMC

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وشهد قطاع البترول خلال 2023، وضع عدد من الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، إذ تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميًا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار، وشملت:

1- حقل شمال إدكو/ شمال العامرية

ينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج

80 إلى 90 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 1200 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال ادكو وشمال العامرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

2- حقل تين Teen شمال مطروح

ينتج الحقل حوالي 4 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و 1500 برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار، هذا وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.

3- حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)

ينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لإستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023.

4- حقل شرق دمنهور

ينتج 10 ملايين قدم مكعب يوميًا من الغاز من حقل شرق دمنهور، وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.

5- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN

ينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يوميًا من خلال حفر 3 آبار، وإنشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

6-

المرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين

افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بالإسكندرية.







التنمية الصناعية: زيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية لـ 70% كحد أقصى من مساحة الأرض







تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو منح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد وكذلك تقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة

2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من

40-65%

الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.





الإسكان تقرر طرح حق امتياز إعلانات الطرق بالقاهرة الجديدة إلكترونيا







صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 15 : 31 يناير المقبل، للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني لأنواع الإعلانات المختلفة (يوني بول ثابت - يوني بول Fpole - Fpole screen - screen - فوانيس - لابات - 3*4 - 2*3 - مرايات الكباري)، بمناطق حيوية بمدينة القاهرة الجديدة، ويتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني "#/misc/advertising".





اجتماع صندوق تنمية الصادرات: استمرار البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية







عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الصندوق وحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المهندس، واحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية واحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور/ احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.





وناقش الاعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من اول يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2026، حيث أكد المهندس أحمد سمير رئيس مجلس ادارة الصندوق، أن البرنامج المطبق حالياً قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.

وأشار رئيس مجلس ادارة الصندوق أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد اهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيراً الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.

ومن جانبه اشار

احمد كجوك نائب وزير المالية الى اهمية اتخاذ اجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.

مساعد وزيرة التخطيط يستعرض دور "حياة كريمة" فى تحقيق التنمية الريفية







شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل "التنمية الريفية على خريطة سياسات الدولة المصرية: حياة كريمة"، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون الذي عقد تحت عنوان "الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل".





واستهل حلمي – الذي ترأس الجلسة - كلمته بتناول عناصر تميز المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومستهدفاته التنموية، باعتباره أضخم المشروعات التنموية في مصر من حيث التكلفة ومن حيث عدد المستفيدين، مشيراً إلى أنه يساهم في تسريع تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث حاز على إشادة دولية يستحقها من منظمة الأمم المتحدة، وتم تسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف (يوليو 2020)، و"أفضل الممارسات (يوليو 2021)".









