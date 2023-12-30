أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم السبت تسجل 3170 جنيها للجرام عيار 21

MENAFN - Youm7) ننشر أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم السبت وسجل جرام الذهب عيار 21 الآن 3170 جنيها للجرام، في المقابل يشهد السوق تغيرات مستمرة في أسعار الذهب.أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.عيار 18 يسجل 2717 جنيها.عيار 14 يسجل 2113 جنيها.الجنيه الذهب 25360 جنيها.أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم





شهد سعر الذهب في مصر تذبذب كبير خلال هذا الأسبوع فقد ارتفعت بشكل حاد وسجلت أعلى مستوى تاريخي للذهب، قبل أن تشهد انخفاضات حادة في الأسعار أيضاً وسط تذبذب عنيف يدل على عودة المضاربات إلى أسواق الذهب.افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 عند المستوى 3150 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3160 جنيه للجرام يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3100 جنيه للجرام.خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 120 جنيه بنسبة ارتفاع 4% ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3030 جنيه للجرام.سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 3330 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التذبذب بشكل عنيف أثناء هبوط السعر وصولاً إلى المستوى 3150 الذي أغلق عنده الأسبوع.