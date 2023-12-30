استقرار سعر الدولار اليوم عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع فى المركزى

MENAFN - Youm7) يواصل الدولاراستقراره اليوم يوم الإجازة، حيث استقر سعر الدولار اليوم السبت 30-12-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار اليومفى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولاراليوم

فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم

فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم

فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.











