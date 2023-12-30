انتهاء زراعة 1000 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات بإنتاجية 8 قناطير

MENAFN - Youm7) انتهت عملية زراعة وجنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة نحو 1000 فدان بتحقيق إنتاجية تتراوح من 7 إلي 9 قنطار للفدان في حدود 8 قناطير في المتوسط العام، وهى أقل من زراعات الموسم الماضى البالغة فى المتوسط نحو 9.75 قنطار للفدان .

كما تمت عملية الجني في منطقة توشكى

لمساحة حوالي 250 فدانًا، بإنتاجية أقل كثيرا من قطن شرق العوينات .



وبحسب المصادر ل" اليوم السابع" فقد تم بالفعل إخلاء الأرض تمهيدا لزراعتها بصنف أخر ،وجار نقل الأقطان إلى محلج أبو تيج بأسيوط لحلجه ،ووزنه ثم بيعه لشركات الغزل المحلية تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من تلك النوعية من الأقطان .

وأرجعت المصادر سبب تراجع الإنتاجية عن الموسم الماضى لعدة عوامل ،منها تأخر الزراعة، بجانب العواصف التي أصابت المنطقة في بداية الإنبات ،علاوة على الاستعجال في الجني لتسليم الأرض ،وبالتالي تم حصاد الأقطان " وش واحد" فقط مما أدي لهدر يتراوح من 30% إلي 40% من الأقطان بالحصادات الآلية .

وكشفت المصادر إنه من المتوقع زراعة نحو 50 ألف فدان الموسم المقبل من الأقطان قصيرة التيلة ؛لتوفير الخامات لمصانع الغزل والنسيج الجديدة التي ستبدأ العمل العام المقبل كبديل عن الاستيراد ، حيث جهزت وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتنفيذ المشروع الموسم المقبل بالتنسيق مع العديد من الجهات .



