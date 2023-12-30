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سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 25320 جنيها بدون مصنعية

12/30/2023 2:25:35 PM
(MENAFN- Youm7)

ننشر آخر تحديث فى سعر الجنيه الذهب
فى السوق المصرى اليوم السبت بالتعاملات المسائية، مسجلاً 25320 ألف جنيها بدون إضافة مصنعية لأول مرة فى مصر.

يشار إلى أن أسعار الذهب سجلت تغيرات عدة على مدار اليوم ليرتفع جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهبية عند 3165 جنيها بدون مصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن فى السوق المصرى 25320 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر بين 250 إلى 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلفا أو لا.


سعر الذهب عالمياً

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى فى 26 ديسمبر، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 8871 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 2492 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذى يعنى عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً بسبب فترات الأعياد والعطلات حالياً.

قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب فى الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذى يوضح الصورة فى الأسواق المالية بشكل أكبر.








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