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عقوبة أم طقوس دينية.. دراسة تكشف عن بتر الأصابع خلال عصور ما قبل التاريخ

12/30/2023 2:25:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة حديثة عن قيام عدد من البشر بعملية بتر الأصابع خلال عصور ما قبل التاريخ، وهو ما تم توثيقه فيما بعد داخل الكهف ، ربما كان من أجل طقوس دينية معينة.

كما وأوضحت الدراسة أنه خلال عصور ما قبل التاريخ، كان هناك أيضًا بشر يقطعون أصابعهم لأداء طقوس دينية، وذلك بناء على ورقة بحثية قدمت خلال اجتماع للجمعية الأوروبية للتطور البشري بتحليل أكثر من 200 بصمة يد تفتقد إصبعًا واحدًا على الأقل من لوحات الكهوف التي يبلغ عمرها 25000 عام في فرنسا وإسبانيا، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.


فن الاصبع بالكهوف


وتقول الدراسة الحديثة، إن هناك أدلة مؤكدة وواضحة على أن هؤلاء الأشخاص ربما تم بتر أصابعهم عمدا في طقوس تهدف إلى الحصول على المساعدة من كيانات خارقة للطبيعة.

ويضيف العلماء نحن نعتقد أن الأوروبيين كانوا يفعلون الشيء نفسه في العصر الحجري القديم، على الرغم من أن أنظمة المعتقدات الدقيقة ربما كانت مختلفة، كما أن هذه ممارسة لم تكن بالضرورة روتينية ولكنها حدثت فى أوقات مختلفة عبر التاريخ.

وبالنظر إلى المزيد عن هذه الممارسة على المستوى العالمي، فإن أربعة مواقع في أفريقيا، وثلاثة في أستراليا، وتسعة في أمريكا الشمالية، وخمسة في جنوب آسيا، وواحد في جنوب شرق آسيا تحتوي أيضًا على أدلة على بتر الأصابع.


وأوضح الباحثون، أن هناك مجموعة أخرى من الممارسات القديمة منها طقس المشي على النار، وثقب الوجه، وربط الجلد لحمل الأشياء الثقيلة.







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