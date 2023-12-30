عايز تتطوع.. فتح باب التقدم للشباب لخدمة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

(MENAFN
- Youm7) أعلن برنامج "أنا متطوع" الذى يتم تدشينه خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ، عن فتح باب التقديم للمتطوعين في خلال 2024، على أن تكون أيام العمل 25 يناير حتى يوم 6 فبراير 2024.
ويشترط في الاشتراك في برنامج "أنا متطوع"، أن يتراوح السن ما بين 16 إلى 25 عامًا، وسيتم التواصل مع كافة المقبولين بالمرحلة الأولى من الاختيار للخضوع للمقابلات الشخصية قريباً.
كما تعتزم الهيئة العامة المصرية للكتاب على زيادة عدد إصدارتها الجديدة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقه فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وقد أعلنت الهيئة عن أنه تم الانتهاء من طباعة أكثر من 300 عنوان جديدة، وهو
ما حدث بالفعل، ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الانتهاء
من مجموعة من الإصدارات الخرى قد تتجاوز المائة عنوان، وبهذا سوف يتم طرح خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ما يتجاوز الـ 400 عنوان.
وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.
واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.
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