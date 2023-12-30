عايز تتطوع.. فتح باب التقدم للشباب لخدمة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

MENAFN - Youm7) أعلن برنامج "أنا متطوع" الذى يتم تدشينه خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ، عن فتح باب التقديم للمتطوعين في خلال 2024، على أن تكون أيام العمل 25 يناير حتى يوم 6 فبراير 2024.

ويشترط في الاشتراك في برنامج "أنا متطوع"، أن يتراوح السن ما بين 16 إلى 25 عامًا، وسيتم التواصل مع كافة المقبولين بالمرحلة الأولى من الاختيار للخضوع للمقابلات الشخصية قريباً.

كما تعتزم الهيئة العامة المصرية للكتاب على زيادة عدد إصدارتها الجديدة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقه فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقد أعلنت الهيئة عن أنه تم الانتهاء من طباعة أكثر من 300 عنوان جديدة، وهو

ما حدث بالفعل، ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الانتهاء

من مجموعة من الإصدارات الخرى قد تتجاوز المائة عنوان، وبهذا سوف يتم طرح خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ما يتجاوز الـ 400 عنوان.

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.