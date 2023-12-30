اكتشافات أثرية 2023.. العثور على هيكل خشبى فى زامبيا عمره نصف مليون سنة

(MENAFN
- Youm7) فى موقع شلالات كالامبو الأثري في شمال شرق زامبيا، اكتشف علماء الآثار عينات من الخشب القديم على شكل جذوع أشجار، محفوظة فى الرمال المغمورة بالمياه بجوار نهر كالامبو لمدة نصف مليون سنة تقريبًا - أو بالتحديد 476000 سنة، حسب ما ذكر العلماء.
الخشب
وكشفت دراسة جديدة، أجراها علماء آثار من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث في المملكة المتحدة أن جذوع الأشجار تم قطعها وتشكيلها عمدًا لاستخدامها كمواد بناء، وباستخدام تقنية تأريخ جديدة تُعرف باسم "التلألؤ"، تمكن علماء الآثار من تأكيد العصر المذهل لهذه القطع الأثرية القديمة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.
عادة، لا يدوم الخشب لمئات الآلاف من السنين، لأنه عادة ما يتعفن ويتحلل قبل ذلك بوقت طويل، لكن منسوب مياه نهر كالامبو أعلى من المعتاد في موقع شلالات كالامبو، ما أدى إلى تشبع الرمال المحيطة وساعد في حماية جذوع الأشجار المقطوعة من قوى الطبيعة المسببة للتآكل.
حتى هذه اللحظة، كان يُعتقد أن البشر القدماء الذين عاشوا قبل نصف مليون سنة كانوا يستخدمون الخشب فقط لصنع عصي الحفر أو الرماح، أو لإشعال النار، لكن هذا الاكتشاف الجديد يثبت أن قدرات النجارة لدى أنواع أشباه البشر القديمة قد تم الاستهانة بها بشدة.
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