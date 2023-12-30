اكتشافات أثرية 2023.. العثور على هيكل خشبى فى زامبيا عمره نصف مليون سنة

MENAFN - Youm7) فى موقع شلالات كالامبو الأثري في شمال شرق زامبيا، اكتشف علماء الآثار عينات من الخشب القديم على شكل جذوع أشجار، محفوظة فى الرمال المغمورة بالمياه بجوار نهر كالامبو لمدة نصف مليون سنة تقريبًا - أو بالتحديد 476000 سنة، حسب ما ذكر العلماء.

الخشب

وكشفت دراسة جديدة، أجراها علماء آثار من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث في المملكة المتحدة أن جذوع الأشجار تم قطعها وتشكيلها عمدًا لاستخدامها كمواد بناء، وباستخدام تقنية تأريخ جديدة تُعرف باسم "التلألؤ"، تمكن علماء الآثار من تأكيد العصر المذهل لهذه القطع الأثرية القديمة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.

عادة، لا يدوم الخشب لمئات الآلاف من السنين، لأنه عادة ما يتعفن ويتحلل قبل ذلك بوقت طويل، لكن منسوب مياه نهر كالامبو أعلى من المعتاد في موقع شلالات كالامبو، ما أدى إلى تشبع الرمال المحيطة وساعد في حماية جذوع الأشجار المقطوعة من قوى الطبيعة المسببة للتآكل.

حتى هذه اللحظة، كان يُعتقد أن البشر القدماء الذين عاشوا قبل نصف مليون سنة كانوا يستخدمون الخشب فقط لصنع عصي الحفر أو الرماح، أو لإشعال النار، لكن هذا الاكتشاف الجديد يثبت أن قدرات النجارة لدى أنواع أشباه البشر القديمة قد تم الاستهانة بها بشدة.