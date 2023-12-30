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أبل تعلن عن تغيير فى طريقة إرسال الرسائل النصية على آيفون بداية من 2024

12/30/2023 2:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة أبل
إنها ستضيف دعم RCS إلى أيفون بدءًا من العام المقبل، ولكن هذا لا يعني أن شركة آبل ستقدم مفاتيح خدمة iMessage الثمينة حتى الآن.



وسيشهد مالكو هواتف IPHONE
تغيير كبير في الطريقة التي يرسلون بها الرسائل النصية في عام 2024، وسيتمكن الجميع من مراسلة بعضهم البعض بميزات متقدمة، وفقًا لتقرير thesun.



وتقول الشركة المصنعة لجهاز ايفون إنها ستتبنى أخيرًا نفس معيار المراسلة مثل Android، وهذا يعني أنك ستحصل على العديد من الميزات المشابهة لـ iMessage مثل مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة وما إلى ذلك.



بعد الأخبار الرائدة ، كتب أحد خبراء التكنولوجيا في Digital Trends: "اليوم هو اليوم الذي لم أتوقع حقًا حدوثه على الإطلاق."



وتُعرف الرسائل الجديدة رسميًا باسم RCS، وهي بديل أكثر ثراءً للرسائل النصية القصيرة التقليدية وتحتاج إلى بيانات أو شبكة
Wi-Fi
لإرسالها واستقبالها.



ويبدو أن هذه الخطوة تأتي استجابة
لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد القادم
الذي يجبر الشركات الكبرى مثل Apple على ضمان عمل خدماتها عبر أجهزة مختلفة.



في بيان تم إرساله إلى
9to5Mac ، أوضح متحدث باسم شركة Apple التغييرات ، وقال في وقت لاحق من العام المقبل، سنضيف دعمًا لملف RCS Universal Profile، وهو المعيار الذي تنشره حاليًا جمعية GSM.



ونعتقد أن RCS Universal Profile سيوفر تجربة أفضل للتشغيل البيني مقارنةً بالرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة.



وسيعمل هذا جنبًا إلى جنب مع iMessage، الذي سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمستخدمي Apple."



لكن عملاق التكنولوجيا أوضح أن التغيير لا يعني اختفاء iMessage ، ولا تزال شركة Apple تحتفظ بـ iMessage كشيء خاص بها، لذا يمكننا أن نفترض أن محادثات RCS ستظل مختلفة بصريًا عن محادثات iMessage.














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