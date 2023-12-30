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لمستخدمي Steam .. تعرف على أفضل الألعاب في قائمة الأفضل لعام 2023

12/30/2023 2:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت Steam قائمة "الأفضل لعام 2023"، حيث تكشف هذه القائمة عن الألعاب الأكثر مبيعًا على المنصة، وبصرف النظر عن هذا، تكشف القائمة أيضًا عن العناوين التي تم تشغيلها أكثر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وSteam Deck وVR وController والمزيد.



لم تقم Steam بتصنيف الألعاب الموجودة في كل فئة، ومع ذلك، فإن قائمة "الأفضل لعام 2023" تصنفها إلى مستويات بلاتينية وذهبية وفضية وبرونزية، ويتم وضع أفضل 12 لعبة في كل فئة في الفئة البلاتينية، والـ 12 التالية في الذهبية، والـ 26 لعبة التالية في الفضة بينما آخر 50 لعبة في البرونزية، وقد تم تجميع القائمة بواسطة Steam باستخدام البيانات من 1 يناير حتى 15 ديسمبر 2023.



أعلى البائعين حسب إجمالي الإيرادات

تشمل الطبقة البلاتينية في هذه الفئة Apex Legends وBaldur's Gate 3 وStarfield وHogwarts Legacy وCyberpunk 2077 وDota 2 وPUBG: Battlegrounds وCall of Duty والمزيد.


أهم الإصدارات الجديدة حسب إجمالي الإيرادات
يتضمن المستوى البلاتيني لهذه الفئة Street Fighter 6 وStarfield وResident Evil 4 Remake وStar Wars Jedi: Survivor وFC 24 وHogwarts Legacy وBaldur's Gate 3 والمزيد.


الألعاب الأكثر لعبًا
يتم قياس الألعاب في هذه الفئة من خلال ذروة اللاعبين المتزامنين، يتكون المستوى البلاتيني لهذه الفئة من الألعاب التي تضم أكثر من 300000 لاعب وتشمل Hogwarts Legacy وPUBG: Battlegrounds وCounter-Strike 2 وBaldur's Gate 3 وDestiny 2 وApex Legends وDota 2 والمزيد.


أفضل العاب الوصول المبكر حسب إجمالي الإيرادات
تتضمن هذه الفئة Baldur's Gate 3 وMarvel Snap وEverspace 2 وMy Time at Sandrock وFarlight 84 وAgent the Storm والمزيد.


أفضل ألعاب Steam Deck للاعبين النشطين يوميًا
الطبقة البلاتينية في هذه الفئة تشمل Elden Ring، Hogwarts Legacy، The Witcher III: Wild Hunt، Baldur's Gate 3، Resident Evil 4 Remake، Grand Theft Auto V، Half-Life، Cyberpunk 2077 وغيرها.


أكثر الألعاب التي يلعبها لاعبو وحدة التحكم النشطون يوميًا
تتضمن هذه الفئة Call of Duty HQ، وRocket League، وFIFA 23. Hogwarts Legacy، وElden Ring، وFC 24، وStreet Fighter 6، وResident Evil 4 Remake NBA 2K23 Apex Legends والمزيد.



أفضل تجارب الواقع الافتراضي الحصرية حسب إجمالي الإيرادات

يتضمن المستوى الأعلى في هذه الفئة Boneworks وBlade & Sorcery وHalf-Life: Alyx وVTOL VR وPavlov وThe Elder Scrolls V: Skyrim VR والمزيد.
















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