3 ميزات حصل عليها واتساب خلال 2023.. تعرف على أبرزها

MENAFN - Youm7) كان عام 2023 عامًا حافلًا بميزات واتساب الجديدة، وكان زر التعديل أحد أبرز الميزات، حيث سمح للمستخدمين بتصحيح الأخطاء المحرجة في النهاية، وهناك ثلاث إضافات يجب على كل مستخدم واتساب حصرها والاستفادة منها اليوم وهى:1 ترقية الصور والفيديو بدقة عالية

لقد قام واتساب منذ فترة طويلة بتقليص حجم أي صور أو مقاطع فيديو ترسلها ، وذلك حتى يتم إرسالها بشكل أسرع ولا تشغل مساحة كبيرة.

لكن الدقة المنخفضة تعني أنك لا ترسل الجودة الكاملة الحقيقية التي قد تقدرها كذكريات ثمينة.ولحسن الحظ، أضاف واتساب هذا العام زرًا جديدًا تمامًا حتى تتمكن من تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو إلى HD.ولاستخدامه، في المرة القادمة التي ترسل فيها محتوى إلى الأصدقاء أو العائلة، ابحث عن زر HD في الجزء العلوي، وحدد جودة HD من القائمة وأرسلها كما تفعل عادةً.2 الدردشات المخفية لا يمكن لأحد رؤيتها ولا حتى أنت

انتقل تطبيق واتساب بالدردشات المقفلة إلى المستوى التالي في عام 2023.

والآن يمكنك إخفاء حقيقة أن لديك محادثة مقفلة، لذلك ليس لدى أعين المتطفلين أي سبب للتطفل، وكل ذلك بفضل الرقم السري .قم بإنشاء رمز سري فقط عن طريق إدخاله في شريط البحث وستظهر محادثاتك المقفلة بطريقة سحرية.ولتشغيله، توجه إلى مجلد الدردشات المقفلة وحدد الإعدادات.اضغط على الرمز السري ، متبوعًا بإنشاء رمز سري.وأدخل الرمز المطلوب ثم اضغط على التالي.قم بتأكيد الرمز الخاص بك، ثم اضغط فوق تم. 3 مشاركة الشاشة

في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى تعليم أحد أفراد العائلة كيفية القيام بشيء ما، فلا تكلف نفسك عناء الشرح على الهاتف.

تتيح لك ميزة مشاركة الشاشة في واتساب إظهار كل ما يمكنك رؤيته.بالطبع، هذا ينطوي على مخاطر إذا كان هناك أي شيء حساس لا تريد أن يراه الناس، لذا فكر جيدًا في ما تضغط عليه قبل القيام بذلك.ويظهر رمز مشاركة الشاشة في محادثات الفيديو عبر واتساب في الجزء السفلي.