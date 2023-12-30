MENAFN - Youm7) هل تقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاص بك بانتظام؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب عليك ذلك، حيث تعد ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاص بك مسؤولة عن تخزين بيانات مواقع الويب التي تم عرضها مسبقًا.في حين أن الغرض من ذاكرة التخزين المؤقت هو توفير أوقات تحميل أسرع للمواقع التي تتكرر عليها، إلا أنها يمكن أن تعمل ضدك بمرور الوقت.ولا يقتصر الأمر على إبطاء متصفحك فحسب، بل يجعل معلوماتك الخاصة أكثر عرضة للانتهاكات، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .إليك كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت فى جوجل كروم؟

الخطوة 1: قم بتشغيل جوجل كروم وحدد رمز قائمة كروم الممثلة بثلاث نقاط رأسية في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة المتصفح، ثم اختر الإعدادات بالقرب من أسفل القائمة المنسدلة الناتجة. (قد تحتاج إلى تحديد السهم لأسفل أولاً للوصول إلى خيار الإعدادات ).

الخطوة 2: ثم حدد الخصوصية والأمان في الشريط الجانبي الأيسر، وستحتاج بعد ذلك إلى البحث عن خيار مسح بيانات التصفح ، حدده وتأكد من تحديد المربع الخاص بالصور والملفات المخزنة مؤقتًا .ويمكنك إلغاء تحديد المربعات الأخرى لسجل التصفح وسجل التنزيل وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى وما إلى ذلك، إلا إذا كنت تريد أيضًا حذفها فى نفس الوقت لأسباب تتعلق بالخصوصية.الخطوة 3: عندما تصبح جاهزًا، حدد مسح البيانات لبدء العملية، وإذا مرت فترة طويلة منذ أن قمت بتنظيف كروم ، فقد تستغرق هذه الخطوة وقتًا طويلاً، لذا حدد موعدًا وفقًا لذلك.