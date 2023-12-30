Saturday, 30 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة ناشئة تحول الفضلات البشرية لوقود طائرات منخفض الكربون

12/30/2023 2:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) قامت شركة Firefly Green Fuels البريطانية، بتطوير شكل جديد من وقود الطائرات الخالي تمامًا من الوقود الأحفورى ومصنوع من النفايات البشرية، وفقًا لتقرير engadget.



وعملت الشركة مع خبراء في جامعة كرانفيلد للتأكد من أن الوقود الذي طورته له بصمة كربونية أقل بنسبة 90 % مما يستخدم في الطيران اليوم بحسب بي بي سي، وأثبتت الاختبارات التي أجرتها جهات تنظيمية مستقلة أن ما طورته شركة Firefly Green Fuels مطابق تقريبًا لوقود الطائرات القياسي A1.



وفي عام 2021، تلقت الشركة منحة بقيمة مليوني جنيه إسترليني من وزارة النقل لمواصلة تطوير وقود الطيران المستدام، وعلى الرغم من أنه ليس متاحًا تجاريًا بعد، إلا أن الشركة تقول إنها تسير على الطريق الصحيح لجلب وقودها إلى السوق العالمية، وسيكون لديها أول مصنع تجاري لها يعمل في غضون 5 سنوات.



وقد وقعت الشركة بالفعل شراكة مع شركة الطيران Wizz Air ذات الميزانية المحدودة ، ولا يمكن أن يكون اسم الشركة ومصدر المواد القابلة للاحتراق المحتملة أكثر مثالية لتزويدها بالوقود بدءًا من عام 2028.



وتقوم حاليًا بالحصول على نفاياتها من شركات المياه في المملكة المتحدة وتأخذ مياه الصرف الصحي المكررة من خلال عملية تسمى التسييل الحراري المائي، والتي تحول النفايات السائلة إلى حمأة أو زيت خام.

ويمكن أيضًا تحويل المنتجات الثانوية الصلبة إلى سماد للمحاصيل، وتدعي الشركة أن كثافة الكربون في العملية برمتها والتي تقيس كمية الكربون اللازمة لإنتاج الطاقة تبلغ 7.97 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل ميجاجول (gCO2e/MJ). وبالمقارنة، يقول ICCT أن كثافة الكربون المسجلة لوقود الطائرات تتراوح من 85 إلى 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون ميجاجول.



وكما تشير الشركة، فإن المادة العضوية تستغرق ملايين السنين لتتحول إلى الوقود الأحفوري الذي يستخدم في تشغيل السيارات والطائرات، ويتيح حل Firefly إمكانية توليد الوقود في غضون أيام والأهم من ذلك، أن النفايات البشرية هي مورد متاح على نطاق واسع.



ومن غير الواضح ما إذا كان وقود الطائرات المستدام سيكون أكثر أو أقل تكلفة مما هو متاح حاليًا، ولم يتسن الاتصال بالشركة على الفور للتعليق، ومع ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس هيجيت، في بيان له أن استخدام النفايات البشرية هو "مادة خام رخيصة ووفيرة "لن تنفد أبدًا".



وقد كان تحقيق الحياد الكربوني في مجالنا الجوي هدفًا طويل الأمد للمنظمين والقادة في أوروبا والولايات المتحدة، في حين حققت السيارات الكهربائية تقدمًا في صناعة السيارات، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى طائرات تجارية تعمل بالبطارية، لذا في هذه الأثناء نرحب بالحلول لإنتاج المزيد من وقود الطائرات الصديق للبيئة.














MENAFN30122023000132011024ID1107670794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث