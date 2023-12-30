Saturday, 30 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تايوان تؤكد على السلام مع بكين - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما وصفت انتخابات 13 يناير في جزيرة تايوان بأنها خيار بين الحرب والسلام، أعرب المرشحون الرئاسيون في تايوان عن رغبتهم في إقامة علاقات سلمية مع بكين، وقال وليام لاي، المرشح الأوفر حظًا ونائب رئيس تايوان حاليًا من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، في مناظرة متلفزة إنه منفتح على التواصل مع الحكومة في بكين، التي رفضت التحدث معه أو مع الرئيسة تساي إنغ وين.
وتفضل بكين المرشح من حزب الكومينتانغ القومي الأكثر صداقة للصين، وانتقدت لاي وتساي ووصفتهما بـ((الانفصاليين))، واتهمتهما بمحاولة إثارة هجوم صيني على تايوان.
أرض صينية
وانفصلت تايوان عن الصين وسط حرب أهلية عام 1949، لكن بكين تواصل اعتبار الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة واقتصادها عالي التقنية، أرضًا صينية، وتزيد بشكل مطرد تهديدها لتحقيق هذا الهدف بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.
الحملة الرئاسية
وظهرت التوترات مع الصين بقوة في الحملة الرئاسية، حيث جددت الصين تهديدها باستخدام القوة العسكرية لضم تايوان، قبل أسابيع من إجراء تايوان انتخابات لرئيسها ومجلسها التشريعي.
كما كثفت الصين ضغوطها العسكرية على الجزيرة بإرسال طائرات وسفن عسكرية بالقرب منها بشكل شبه يومي، وأبلغت وزارة الدفاع التايوانية هذا الشهر عن تحليق بالونات صينية، يمكن استخدامها للتجسس، في محيطها.
وتشكل الخلافات بشأن تايوان نقطة اشتعال رئيسية في العلاقات الأمريكية الصينية، والولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.
دفاع واقتصاد
ووعد لاي -الذي يتصدر معظم استطلاعات الرأي- بالمساعدة في تعزيز الدفاع والاقتصاد في تايوان إذا تم انتخابه،
وقال خلال المناقشة: ((طالما أن هناك مساواة وكرامة على جانبي مضيق تايوان، فإن باب تايوان سيكون مفتوحًا دائمًا))، وأضاف ((إنني على استعداد لإجراء تبادلات وتعاون مع الصين لتعزيز رفاهية الشعب على جانبي مضيق تايوان)).
وأضاف: ((لقد أدرك المجتمع الدولي التهديد الذي تشكله الصين على تايوان والمجتمع الدولي))، ((في الواقع، الجميع يستعدون بالفعل للرد.. يجب علينا أن نتحد ونتعاون لضمان السلام))، وقال هو يو إيه، مرشح حزب الكومينتانغ، إنه يسعى إلى إقامة علاقات سلمية مع بكين.
وكان حزب الكومينتانغ قد أيد في السابق الوحدة مع الصين، لكنه غير موقفه في السنوات الأخيرة مع تزايد تعريف الناخبين في تايوان بأنهم تايوانيون -على عكس الصينيين- ويريدون الحفاظ على الوضع الراهن في العلاقات مع بكين، وقال ((هو)) إنه يعارض استقلال تايوان، وأيضًا احتمال توحيدها بموجب إطار ((دولة واحدة ونظامان)) للصين.
نظام مختلف
وأشار المرشح الثالث، كو وين جي، من حزب الشعب التايواني الأصغر، إلى مقولة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، قائلاً إن ((تايوان والصين ستتعاونان إذا كان بإمكانهما التعاون، والتنافس إذا كانت هناك حاجة))، للتنافس ومواجهة بعضهم البعض إذا كان عليهم أن يواجهوا بعضهم البعض.
وقال كو: ((الناس على جانبي مضيق تايوان هم من نفس العرق ولهم نفس التاريخ واللغة والدين والثقافة، ولكن في هذه المرحلة لدينا نظام سياسي مختلف وأسلوب حياة مختلف))، تايوان تحتاج إلى الاعتماد على الذات، وكلا جانبي مضيق تايوان بحاجة إلى السلام.
وقال كو: ((علينا أن نوضح للحكومة الصينية أن خلاصة كلامي هي أن تايوان يجب أن تحافظ على نظامها السياسي الديمقراطي والحر الحالي وأسلوب حياتها.. فقط إذا تم استيفاء هذه الشروط يمكننا إجراء حوار)).

MENAFN30122023000089011017ID1107670793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث