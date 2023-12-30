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ولاية أيوا محبطة من هيمنة ترمب على الحزب الجمهوري - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى اشتداد الحملة الانتخابية الأمريكية قبل المؤتمرات الحزبية في 15 يناير إلى ضياع حماس المتنافسين مع الرئيس السابق دونالد ترمب، لذا يشعر بعض الناخبين بالقلق من هدوء المنافسة التي عادة ما تحول ولاية أيوا إلى مركز العالم السياسي.
وذكرت جينا مايفيلد، الطالبة في جامعة أيوا البالغة من العمر 19 عامًا: ((إنه أمر محبط نوعًا ما.. أشعر أن أصوات الكثير من الناس لا يتم سماعها)).
وجعلت قاعدة دعم ترمب التي لا يمكن اختراقها الكثيرين يشعرون بالاستسلام لرؤية اسمه على بطاقة الاقتراع في نوفمبر.
ويعمل منافسو ترمب في الولاية على إقناع الناخبين بأن فوزه ليس حتميا، والسؤال هو ما إذا كانت أي من هذه الجهود ستؤدي إلى تآكل مكانة ترمب بشكل ملحوظ، وهو احتمال يجده بعض الناخبين غير مرجح، مع دخوله المرحلة الأخيرة قبل المؤتمرات الحزبية ومواجهته لـ91 تهمة جنائية.
التنازل عن الولاية
حيث ركز حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حملته بشكل فعال على ولاية أيوا، وضخها بالإعلانات وصياغة جدول سفر قوي للأحداث والتوافر الإعلامي. وتقوم نيكي هيلي سفيرة الأمم المتحدة السابقة بحملة انتخابية في جميع أنحاء ولاية أيوا، حيث تكثف انتقاداتها لترمب بينما تضع الأساس لنتائج محتملة أقوى في نيو هامبشاير، حيث تتضمن الانتخابات التمهيدية في 23 يناير المزيد من الناخبين المستقلين.
والسؤال هو ما إذا كانت أي من هذه الجهود ستؤدي إلى تآكل مكانة ترمب بشكل ملحوظ، وهو احتمال يجده بعض الناخبين غير مرجح في هذه المرحلة.
تحدي التهم الجنائية
ويدخل ترمب المرحلة الأخيرة بـ91 تهمة جنائية تتعلق بكل شيء بدءًا من تعامله مع المعلومات السرية وحتى الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وأعلنت المحكمة العليا في كولورادو وكبير مسؤولي الانتخابات في ولاية ماين مؤخرًا أن ترمب غير مؤهل للظهور في بطاقات الاقتراع في ولايتيهما، وهي قرارات من المرجح أن يستأنفها الرئيس السابق أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ويتورط ترمب في جدل حول خطابه القاسي تجاه المهاجرين، ويستخدم بشكل متكرر لغة يقول خبراء التطرف إنها تحاكي كتابات أدولف هتلر حول ((نقاء)) الدم، الذي عزز القتل المنهجي الذي نفذته ألمانيا النازية لملايين اليهود وغيرهم من ((غير المرغوب فيهم)) قبل ذلك. وخلال الحرب العالمية الثانية.

تحويل نقاط الضعف
وسعى ترمب إلى تحويل نقاط ضعفه إلى ميزة، بحجة أنه تم توجيه الاتهام إليه نيابة عن أنصاره. ويهدف أيضًا إلى التغلب على المخاوف من أنه يشكل تهديدًا للديمقراطية من خلال اتهام الرئيس جو بايدن بتسخير سلطة الحكومة ضد منافس سياسي. ولا يوجد دليل على أن بايدن أو البيت الأبيض كان لهما أي تأثير على قرار وزارة العدل بتوجيه اتهامات جنائية لترمب.
ولاية أيوا: يفخر سكان أيوا تاريخيًا بالدور الذي يلعبونه في بداية تقويم الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات. إن الفخر الذي يشعر به سكان أيوا يقابله أيضًا قلق دائم من أن وضعهم قد لا يستمر إلى الأبد. ساهمت الجهود الفاشلة للإبلاغ عن النتائج في قيام الديمقراطيين بإزالة ولاية أيوا من موقعهم المتقدم، واستبدالها بدلًا من ذلك بولاية ساوث كارولينا. أبقى الجمهوريون ولاية أيوا في المركز الأول في حملة 2024. تخلى ترمب عن بعض الممارسات السياسية الراسخة في ولاية أيوا، خاصة عندما يتعلق الأمر بحملات البيع بالتجزئة. استبدل ترمب إلى حد كبير غرف المعيشة بالمسيرات، مما أثار بعض الانتقادات بأنه يعتبر ولاية أيوا أمرا مفروغا منه.

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