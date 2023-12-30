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الأمم المتحدة تحذر من اشتداد انتشار الأمراض المعدية ونقص المساعدات في غزة

12/30/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت الأمم المتحدة من اشتداد وتيرة انتشار الأمراض المعدية في غزة، في وقت نبهت فيه إلى استمرار ضعف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن انتشار الأمراض في غزة اشتد، لا سيما بسبب عمليات النزوح الجماعي الأخيرة في جميع أنحاء جنوب القطاع واضطرار بعض العائلات إلى الانتقال عدة مرات.
وأضاف أن هذا الوضع يزيد من الضغط على النظام الصحي الفلسطيني المثقل بالفعل، والذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان في وقت خرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة.
ونقل البيان عن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية أن الأشخاص الذين يعيشون في الملاجئ في غزة ما زالوا يعانون من المرض.
وأوضح أن ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وهناك 136400 حالة إسهال (نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة) و55400 حالة جرب و5330 حالة جدري الماء و42.700 حالة طفح جلدي، و126 حالة التهاب سحايا.
ولفت البيان إلى أن 1.9 مليون شخص في غزة أو ما يقرب من 85% من السكان باتوا نازحين داخليا، مضيفا أن نقص الغذاء والمواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة وضعف النظافة يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة بالفعل للنازحين داخليا، ويزيد من مشاكل الحماية والصحة العقلية ومن انتشار الأمراض.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف نازح داخلياً وصلوا في الأيام الأخيرة إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة في أعقاب تكثيف هجمات إسرائيل على وسط وجنوب قطاع غزة.
من جهة أخرى، قال المكتب الأممي إنه بسبب الحوادث الأمنية الكبيرة التي وقعت في محيط معبر (كرم أبو سالم) منذ إعادة تشغيله جزئيا في 17 من ديسمبر الجاري تم تعليق المساعدات الإنسانية عبر المعبر خلال الأيام الأربعة الماضية.
وتابع أن 81 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية دخلت إلى غزة أمس (الجمعة) عبر معبر رفح مع مصر في وقت لا يزال حجم المساعدات غير كاف على الإطلاق.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار الجمعة على قافلة مساعدات عائدة من شمال غزة بينما كانت تسلك طريقاً حدده الجيش الإسرائيلي، ما ألحق أضرارا بمركبة واحدة.
وحذر برنامج الغذاء العالمي قبل أيام من أن قطاع غزة يواجه المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (العتبة الكارثية) وأن خطر المجاعة يتزايد يوميا وسط صراع مكثف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

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