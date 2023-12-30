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كاليفورنيا تبقي ترامب ضمن المرشحين للانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في 2024

12/30/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قررت ولاية كاليفورنيا الأميركية الإبقاء على الرئيس السابق دونالد ترامب في قائمة المرشحين لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، رغم تصاعد الضغوط لإعلان عدم أهليته للترشح للرئاسة في الولاية.
ونشرت وزيرة خارجية ولاية كاليفورنيا شيرلي ويبر قائمة المرشحين المعتمدين للدور التمهيدي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل، والتي تضمنت اسم ترامب.
كان العديد من المسؤولين المنتخبين في ولاية كاليفورنيا، بمن فيهم نائبة الحاكم إيليني كونالاكيس، قد دعوا إلى استبعاد ترامب لدوره المثير للجدل في الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وأرسلت كونالاكيس خطابا إلى ويبر، تحثها فيه على «استكشاف كل خيار قانوني» من أجل إقصاء ترامب. وردت ويبر على رسالة كونالاكيس، مشيرة إلى «القضايا القانونية المعقدة المحيطة بهذه المسألة» وضرورة الالتزام «بحماية الانتخابات بطريقة تتخطى الانقسامات السياسية».
وقالت ويبر إن مكتبها انخرط في دعاوى قضائية متعددة بشأن ظهور ترامب في عملية الاقتراع.
واتفق حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم مع مخاوف ويبر، داعيا إلى توخي الحذر حيث قال «في كاليفورنيا، نحن نهزم المرشحين في صناديق الاقتراع. وكل شيء فيما عدا ذلك هو إلهاء سياسي».
يذكر أن كولورادو هي أول ولاية حاولت استبعاد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية بعد أن قضت المحكمة العليا في الولاية في 19 ديسمبر الجاري بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات.
واستأنف الحزب الجمهوري في ولاية كولورادو ضد قرار الولاية. وهذا يجعل الحكم معلقا حتى 4 يناير 2024، أي اليوم الذي يسبق موعد انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاقات الرئاسية في هذه الولاية، أو حتى الانتهاء من الاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.
وأكدت وزيرة خارجية كولورادو جينا جريسوولد أن اسم ترامب سيظل مدرجا في قائمة المرشحين لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاقات الرئاسية لعام 2024 في الولاية، ما لم تؤيد أعلى محكمة في البلاد الحكم السابق للمحكمة العليا في كولورادو ضده.
وفي يوم الأربعاء الفائت رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان محاولة استبعاد ترامب من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لما تردد عن تورطه في هجوم 2021.
وإلى جانب ميشيغان، تم بالفعل رفض طعون مماثلة ضد ترامب في العديد من الولايات الأميركية.

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